Кабеленесущие системы МЕКА установлены на мостах Санкт-Петербурга

4 часа назад
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Источник:
МЕКА
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Кабеленесущие системы МЕКА успешно применяются на мостах Санкт-Петербурга – Тучков, Биржевой, Дворцовый. Изделия МЕКА показали, что даже в экстремальных условиях, они выдерживают необходимые требования эксплуатации. Лестничные и листовые лотки подходят для работы в условиях постоянной нагрузки, воздействия повышенной влажности, колебания температур и интенсивного влияния агрессивной городской среды.

Крупные инфраструктурные объекты такие, как мосты, путепроводы и эстакады, подвергаются активному воздействию реагентов. Насыщенные газообразные химические соединения и грязь попадают с проезжей части и автотранспорта на металлоконструкции и ускоряют развитие коррозии. Это существенно влияет на срок службы всех металлоконструкций мостов, в число которых входит кабеленесущие системы. В таких условиях выбор правильных решений становится критически важным, так как при ошибках создается дополнительный риск аварийных ситуаций. Неисправная система электроснабжения может повлиять на развод мостов, освещение объектов и систему передачи данных (интернет-кабели, слаботочные системы, например, видеонаблюдение).

В условиях ограниченного пространства для монтажа кабельных трасс на мостах, эстакадах и путепроводах кабеленесущие системы МЕКА обеспечивают удобный и быстрый монтаж.

Долговечность кабельных лотков МЕКА позволяет гарантировать безопасность, надежность и работоспособность кабельных трасс на длительный срок эксплуатации.

В ассортименте компании МЕКА можно найти кабельные лотки для любой степени коррозионного воздействия: для особо агрессивных условий, условий средней агрессивности и малоагрессивных условий.

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Компания «МЕКА» работает на рынке с 1998 года. Наша специализация – создавать эффективные решения для монтажа кабельных систем для гражданского, жилого и промышленного строительства. Продукция «МЕКА» разделена на 6 категорий лестничных лотков и 8 категорий кабельных лотков. Для расчёта проекта обращайтесь к экспертам компании. «МЕКА» поможет выбрать решение с наилучшим соотношением стоимости и качества с учетом требований проекта. Компания «МЕКА» успешно реализовала более 5000 российских и международных проектов.
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