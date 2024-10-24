Китайская Huawei Digital Power построила в Саудовской Аравии крупнейшую в мире микросеть на базе СЭС и СНЭЭ

Китайская компания Huawei Digital Power (Huawei) построила крупнейшую в мире автономную интеллектуальную микросеть для электроснабжения Нового города на Красном море (провинция Табук, Саудовская Аравия)*. В состав микросети входят: СЭС мощностью 400 МВт, оборудованная фотоэлектрическими автономными инверторами струнного типа, и интеллектуальная СНЭЭ энергоемкостью 1,3 ГВт*ч на базе аккумуляторных батарей, представляющих собой модульную конструкцию струнного типа производства Huawei. По информации Huawei, в течение года опытной эксплуатации микросеть поставила потребителям порядка 1 ТВт*ч экологически чистой электроэнергии.

Микросеть в Новом городе совокупной протяженностью 100 км является первой в мире автономной микросетью, которая полностью обеспечивает электроснабжение своих потребителей за счет выработки собственной солнечной генерации и накопителей энергии (без подключения к внешней электросети) даже при слабой инсоляции и в ночное время. По информации Huawei, за время опытной эксплуатации коэффициенты нелинейных искажений напряжения (THDu) и тока (THDi) в сети в нормальном режиме работы не превышали 1,5% и 1% соответственно. Оборудование СНЭЭ соответствует степени защиты IP55 и антикоррозийной защиты категории C5, что делает его пригодным для работы в экстремальных погодных условиях (высокие температуры наружного воздуха, влажность, соляной туман и песок).

Примененные Huawei в микросети Нового города передовые технологические решения позволяют значительно сократить время восстановления электроснабжения после системных аварий, устраняя неэффективность и небезопасность традиционных процедур «пуска с нуля» подобных микроэнергосистем.

Информационно-аналитический ресурс PV Magazine http://www.pv-magazine.com

* Новый город – краеугольный камень реализуемого Саудовской Аравией плана «Видение 2030». Город площадью 28 тыс. км2 должен стать первым в мире населеннымпунктом городского типа, оснащеннымотелями, курортами, опреснительными установками, очистными сооружениями и инфраструктурой кондиционирования, электроснабжение которых на 100% осуществляется за счет ВИЭ. Ожидается, что поток турстов в Новый город соствит до 1 млн человек в год.