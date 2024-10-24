В Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы «Россети» прошла конференция, посвященная пятилетию Ассоциации «Цифровая энергетика»

В мероприятии участвовали заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко, представители ведущих энергетических и ИТ-компаний. Главной темой встречи стал анализ стратегии цифровой трансформации отрасли.

Константин Кравченко рассказал о деятельности созданного Правительством РФ Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь приоритетных проектов, которые связаны с разработкой интеграционных ИТ-решений, систем биллинга, предиктивной аналитики и др.

Константин Кравченко предложил создать Центр координации участников ИЦК на базе Ассоциации «Цифровая энергетика», а также специализированные центры компетенций по наиболее актуальным задачам, включая развитие систем искусственного интеллекта. Он отметил, что усиление взаимодействия организаций отрасли позволит получить синергетический эффект от использования новых продуктов.

Участники конференции ознакомились с возможностями Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» открыли в 2024 году в Санкт-Петербурге. Она занимается разработкой, испытаниями, сертификацией оборудования и по многим критериям превосходит зарубежные аналоги.

Ассоциация «Цифровая энергетика» была создана в 2019 году с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества, экспертов профильного рынка и органов власти для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и экономики в целом. Группа «Россети» является одним из учредителей Ассоциации.