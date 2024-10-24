В Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы «Россети» прошла конференция, посвященная пятилетию Ассоциации «Цифровая энергетика»

3 часа назад
208
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

В мероприятии участвовали заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко, представители ведущих энергетических и ИТ-компаний. Главной темой встречи стал анализ стратегии цифровой трансформации отрасли.

Константин Кравченко рассказал о деятельности созданного Правительством РФ Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь приоритетных проектов, которые связаны с разработкой интеграционных ИТ-решений, систем биллинга, предиктивной аналитики и др.

Константин Кравченко предложил создать Центр координации участников ИЦК на базе Ассоциации «Цифровая энергетика», а также специализированные центры компетенций по наиболее актуальным задачам, включая развитие систем искусственного интеллекта. Он отметил, что усиление взаимодействия организаций отрасли позволит получить синергетический эффект от использования новых продуктов.

Участники конференции ознакомились с возможностями Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» открыли в 2024 году в Санкт-Петербурге. Она занимается разработкой, испытаниями, сертификацией оборудования и по многим критериям превосходит зарубежные аналоги.

Ассоциация «Цифровая энергетика» была создана в 2019 году с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества, экспертов профильного рынка и органов власти для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и экономики в целом. Группа «Россети» является одним из учредителей Ассоциации.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
«Росэлектроника» разработает цифровой двойник аэропортов
3 часа назад
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступает к разработке системы «Цифровой двойник аэропортов». Решение представляет собой виртуальную копию аэропортовой инфраструктуры и позволит прогнозировать различные риски, повысит общий уровень безопасности на объекте и увеличит эффективность работы аэропорта в целом.  О старте разработки программно-аппаратного ко...
РЖД разработали квантовый шифратор для высокоскоростной передачи данных
10 часов назад
Опытный образец шифратора, который создан российскими разработчиками, позволяет передавать данные по каналам связи со скоростью более 180 Гбит/с. Оборудование предназначено для передачи зашифрованной информации между удалёнными центрами обработки данных и их абонентами по высокоскоростному каналу. В нём применяются как классические, так и квантовые алгоритмы шифрования. Такая универсальность от...
РУСАЛ внедряет лучшие практики управления производством
23 окт. 2024, 10:00:01
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приступил к созданию собственного ситуационно-аналитического центра (САЦ) – единого диспетчерского центра поддержки принятия решений и управления операционной эффективностью, который охватит все подразделения компании. Подобные структуры для управления производством уже стали лучшей практикой для крупнейших предприятий в самых разных...
Компания:
РУСАЛ
В Группе «Россети» совместно с ведущими вендорами создан специальный центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения
22 окт. 2024, 13:30:00
Задачами нового центра, сформированного на базе дочернего общества компании «Россети» – «Россети Цифра», являются повышение эффективности внедрения отечественного ПО в электросетевом комплексе и усиление взаимодействия между участниками рынка при создании ИТ-решений для отрасли. В состав рабочей группы входят руководители и эксперты ИТ-блоков исполнительного аппара...
В Мурманской области компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Магнетиты
16 окт. 2024, 17:15:11
Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя перевел на цифровое управление движением поездов станцию Магнетиты в Мурманской области. На объекте внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. Российская разработка позволит персоналу станции дистанционно, через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систему встроен...
Саратовское предприятие КРЭТ внедряет цифровые технологии
16 окт. 2024, 16:15:00
Передовые решения позволили Конструкторскому бюро промышленной автоматики по итогам 2023 года повысить производительность труда на 22% Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА) концерна «Радиоэлектронные технологии» внедряет цифровые решения и автоматизирует технические процессы. «Цифровые двойники» на предприятии будут обеспечивать управлен...
Компании Нацпроектстроя ввели цифровое управление движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Смоленская
15 окт. 2024, 13:30:00
Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил российской микропроцессорной автоматикой станцию Москва – Пассажирская – Смоленская. В единый цифровой контур включили управление движением поездов на станции Белорусская МЦД-1 и МЦД-4, что позволит увеличить пропускную способность этих участков диаметров. Для этого на объекте внедрили автоматическую локомотивную сигнали...
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС внедрят систему предиктивной аналитики
14 окт. 2024, 17:30:27
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС (г. Заречный Свердловской области) введена в опытную эксплуатацию 1-я очередь системы предиктивной аналитики (СПА) состояния оборудования, созданной АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС, входит в контур управления Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации &...
В Татарстане завершился второй этап испытаний ИТС в особой экономической зоне «Алабуга»
14 окт. 2024, 16:30:18
В ходе этого этапа специалисты подведомственного Росавтодору ФАУ «РОСДОРНИИ» осуществили тестирование подсистем и элементов интеллектуальных транспортных систем. Данная работа проводилась в течение всего текущего года на территории пилотной зоны ИТС в Республике Татарстан, которая создана в рамках отраслевого соглашения между ФАУ «РОСДОРНИИ», ОЭЗ «Алабуга», Г...
В 2024 году цифровые решения принесут ММК дополнительно 1,9 млрд рублей
14 окт. 2024, 15:00:18
Экономический эффект от использования высокотехнологичных решений в Группе ММК в 2024 году составит 1,9 млрд рублей. Цифровая трансформация рассматривается руководством компании как один из ключевых элементов повышения эффективности бизнеса. Для поступательной трансформации в компании была принята Стратегия цифровизации, которая предполагает максимальный охват всех ключевых бизнес направлений....
ЧЭМК переходит на цифровую дозировку
11 окт. 2024, 15:00:00
На Челябинском электрометаллургическом комбинате началась модернизация системы дозировки в плавильных печах цеха №2. Все механические схемы будут заменены на электронные, а программное обеспечение позволит регулировать загрузку шихты с точностью до килограмма, что значительно улучшит качество производимого ферросилиция. Программа масштабной реконструкции разработана сразу для нескольких печей,...
Минэнерго России: Положительный эффект от цифровой трансформации в ТЭК возможен только в безопасной информационной среде
09 окт. 2024, 12:00:05
Вопросы технологического суверенитета, цифровой трансформации и информационной безопасности в ТЭК обсудили на полях форума «Кибертех-2024», организованного при поддержке Минэнерго России.  На панельной дискуссии «Технологическая независимость и информационная безопасность: две стороны устойчивости функционирования ИТ-инфраструктуры» статс-секретарь – заместите...
Минстрой Приангарья запустил электронную карту объектов строительства
04 окт. 2024, 13:45:08
На сайте министерства строительства Приангарья запущена электронная карта строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов Иркутской области. Это сделано для удобства жителей, которые смогут ознакомиться с детальной информацией о том или ином объекте. Об этом рассказал зампред Правительства региона Александр Галкин. В разделе представлена информация о текущих и запланированных строй...
Вопросы развития технологий Искусственного Интеллекта для более продуктивной работы ТЭК обсудили в Казани
03 окт. 2024, 16:45:15
Заместитель Министра энергетики Эдуард Шереметцев принял участие в работе IV Международного форума Digital Innopolis Days. Первый день Форума полностью посвящен теме Искусственного Интеллекта. «На данный момент времени порядка 41% компаний топливно-энергетического комплекса в той или иной мере уже использует технологию искусственного интеллекта, а в ближайшие три года еще 18% компаний...
Студенты IT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ
01 окт. 2024, 12:00:04
30 сентября 2024 года в НИУ «МЭИ» прошла защита выпус​кных проектов третьего набора IT Академии Samsung по треку «Интернет Вещей». В этот раз в проекте приняли участие два институт​а НИУ «МЭИ»: институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова и Инженерно-экономический институт. Результаты защиты проектов подтвердили...
«Росэлектроника» представляет цифровые решения для управления производством на форуме «ИТОПК-2024»
01 окт. 2024, 11:45:10
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех демонстрирует решения для управления производством на основе промышленного Интернета вещей в рамках форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТОПК-2024». Представленные разработки позволяют систематизировать управление производством, создавать цифровые двойники изделий, процессов и всего предприятия, наладить скв...
Сотрудники ЧЭАЗ приняли участие в конференции, посвященной цифровым и интеллектуальным системам РЗА
30 сент. 2024, 10:45:09
24-26 сентября в Тобольске на базе центра инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ прошла конференция Цифровые и интеллектуальные системы РЗА, посвященная вопросам развития технологии Высокоавтоматизированной подстанции (Цифровой подстанции - ЦПС). Сотрудники Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) – директор по перспективным разработкам РЗА ВН и АСУ ТП Ал...
Компания:
ЧЭАЗ
Искусственный интеллект поможет Системному оператору анализировать аварийные ситуации в энергосистеме
27 сент. 2024, 17:45:14
27 сентября на сессии «Интеллектуальный анализ данных в энергетике» в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024» директор по цифровой трансформации Системного оператора Станислав Терентьев рассказал о планах компании по применению программных решений на основе искусственного интеллекта. В обсуждении также принял участие директор по авто...
Компании Нацпроектстроя цифровизируют объекты новой Троицкой линии Московского метро
27 сент. 2024, 16:15:02
Управлять движением поездов на объектах строящейся Троицкой линии Московского метро будет цифровая автоматика разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. Интервалы движения поездов в метро короче, чем на железной дороге, а пассажиропоток - интенсивнее. Цифровизация обеспечивает безопасность перевозок при высокой загруженности линий.  Автоматика для...
РУСАЛ разработал технологию управления электролизом при помощи искусственного интеллекта
27 сент. 2024, 13:15:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершил промышленные испытания искусственного интеллекта в управлении электролизом. Специально обученная нейросетевая модель вычисляет химический состав электролита в электролизере и корректирует технологический процесс. Проект позволит повысить производительность при выплавке алюминия. Новая технология применения нейросетей в производс...
Компания:
РУСАЛ