На Зейской ГЭС появился учебно-тренировочный полигон

4 часа назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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На Зейской ГЭС (филиал РусГидро) введен в эксплуатацию современный учебно-тренировочный полигон, предназначенный для отработки практических навыков работы на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также для обучения работе с высоковольтным оборудованием.

Расположенный внутри тела массивно-контрфорсной плотины Зейской ГЭС, полигон представляет собой уникальное учебное пространство, имитирующее реальные условия работы на гидроэлектростанции.

Полигон состоит из нескольких модулей, представляющих собой модели различных элементов гидростанции и оборудования. Благодаря этому энергетики могут отрабатывать навыки безопасного выполнения работ на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также учиться работать с высоковольтным оборудованием в безопасной среде.

Расположение полигона внутри плотины обеспечивает постоянные положительные температуры и отсутствие осадков, что позволяет проводить обучение в любое время года. Это также уменьшает необходимость в выезде персонала на обучение в специализированные центры.

«Новый учебно-тренировочный полигон — это важный шаг в направлении повышения безопасности и профессионализма наших сотрудников», — отметил Дмитрий Шелопугин, первый заместитель директора — главный инженер.

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