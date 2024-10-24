На Зейской ГЭС появился учебно-тренировочный полигон

На Зейской ГЭС (филиал РусГидро) введен в эксплуатацию современный учебно-тренировочный полигон, предназначенный для отработки практических навыков работы на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также для обучения работе с высоковольтным оборудованием.

Расположенный внутри тела массивно-контрфорсной плотины Зейской ГЭС, полигон представляет собой уникальное учебное пространство, имитирующее реальные условия работы на гидроэлектростанции.

Полигон состоит из нескольких модулей, представляющих собой модели различных элементов гидростанции и оборудования. Благодаря этому энергетики могут отрабатывать навыки безопасного выполнения работ на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также учиться работать с высоковольтным оборудованием в безопасной среде.

Расположение полигона внутри плотины обеспечивает постоянные положительные температуры и отсутствие осадков, что позволяет проводить обучение в любое время года. Это также уменьшает необходимость в выезде персонала на обучение в специализированные центры.