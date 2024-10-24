«Росэлектроника» разработает цифровой двойник аэропортов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступает к разработке системы «Цифровой двойник аэропортов». Решение представляет собой виртуальную копию аэропортовой инфраструктуры и позволит прогнозировать различные риски, повысит общий уровень безопасности на объекте и увеличит эффективность работы аэропорта в целом.

О старте разработки программно-аппаратного комплекса «Цифровой двойник аэропортов» и его дальнейшем внедрении в Международном аэропорту «Калуга» им. К.Э. Циолковского рассказал генеральный директор КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику») Александр Алексеев в ходе совещания с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Решение позволит оптимально рассчитывать нагрузку на инфраструктуру аэропорта, оптимизировать работу персонала, прогнозировать пассажиропоток, моделировать бизнес-процессы как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе.

«Цифровой двойник аэропортов» создается на базе комплексной системы мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит», разработанной специалистами КНИИТМУ. Решение было развернуто в аэропорту Калуги. «Зенит» выполняет сбор телеметрической, аудио- и видеоинформации, в том числе данных о местоположении спецтехники, ее состоянии, числе пассажиров в салоне, количестве багажа на тягаче или материалов в кузове. Актуальная информация передается на сервер, где обрабатывается и в автоматическом режиме загружается на интерактивную карту.