В Новосибирске открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение»

4 часа назад
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Источник:
РЖД
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24 октября в Сибирском государственном университете путей сообщения торжественно открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Евгений Шевцов, президент ОО «Российская академия транспорта» Александр Мишарин, ректор СГУПС Алексей Манаков и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В составе инжинирингового центра будут работать совместная лаборатория СГУПС и Передовой инженерной школы Уральского федерального университета, аудитории инженерного центра АО «Калугапутьмаш», проектный офис «Путевые машины» СГУПС. Созданный центр позволит сформировать штат высококвалифицированных инженеров, специалистов и промышленных дизайнеров. На его базе студенты смогут работать в командах над научными и опытными конструкторскими проектами, начиная с 3 курса. В числе первоочередных задач инжинирингового центра – разработка нового рельсошлифовального поезда для РЖД.

«Важно, что на этой инновационной площадке соединились уральская инженерная школа и проектный офис «Путевые машины» Сибирского государственного университета путей сообщения. Это открывает новые возможности как для ОАО «РЖД», так и для науки в целом. Основной потребитель и заказчик продукции инжинирингового центра – Российские железные дороги. Новые проекты, которые будут разрабатываться здесь, направлены в том числе и на повышение пропускной способности стальной магистрали», – подчеркнул Евгений Шевцов.

Открытие инжинирингового центра «Транспортное машиностроение» – важный этап во взаимодействии отраслевой науки, железнодорожников и машиностроителей. Новое пространство ориентировано на задачи «Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года» и федерального проекта «Передовые инженерные школы». Одна из главных целей создания инжинирингового центра – укрепление имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства отечественного подвижного состава для ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

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