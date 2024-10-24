23 октября президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев и директор по корпоративному развитию компании Жан Мезенцев посетили Группу предприятий «ИЗОЛЯТОР» в Подмосковье.

«ИЗОЛЯТОР» занимается разработкой, производством и обслуживанием высоковольтных вводов и кабельной арматуры и является коллегой «ФОРЭНЕРГО» по Ассоциации «Росэлектро» (Национальный Союз Производителей Электротехнической продукции).

С генеральным директором ООО «Завод «Изолятор» Александром Славинским форэнерговцы обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе, в совместных исследованиях и испытаниях.

Форэнерговцы констатируют высочайший уровень культуры производства и широкую номенклатуру выпускаемой продукции. Как отметил Николай Карасев, такие замечательные отечественные предприятия, имеющие огромные экспортные успехи, востребованные не только в России, но за рубежом, вызывают гордость за российских производителей!