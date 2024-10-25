Энергетики подготовили производственную базу Бийской ТЭЦ к модернизации турбины №6

2 часа назад
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Источник:
Сибирская генерирующая ко...
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Осталось четыре месяца до старта реализации федерального проекта ДПМ-2 по модернизации турбинного оборудования Бийской ТЭЦ. О том, как энергетики СГК подготовили производственную базу станции к масштабным работам, рассказываем в нашем материале.

Коротко об участнице проекта. Турбина №6 Бийской ТЭЦ установленной мощностью 114,9 МВт —наиболее распространенный на территории нашей страны тип генерирующего оборудования. Именно такие турбины, которые на сленге энергетиков называются «сотками», берут на себя основную долю выработки электроэнергии в нашей стране. Государство готово поддержать финансово дальнейшее функционирование таких «рабочих лошадок», заключая с энергокомпаниями на основе конкурсного отбора договоры о предоставлении мощности (ДПМ). СГК уже имеет большой опыт участия в подобных конкурсных отборах: в рамках ДПМ-1 (2010-2020 годы) компания реконструировала большой объем генерирующего оборудования на своих объектах в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и т.д. По ДПМ-2 на Бийской генерации будет выполнена замена цилиндра высокого давления турбогенератора №6 (ТГ-6) и полная замена генератора.

Несмотря на то, что активная фаза реализации проекта намечена на март 2025 года, бийские энергетики вот уже два года проводят большую подготовительную работу к этому событию. Так, в рамках программы реновации оборудования СГК в 2024 году завершаются проектные и закупочные мероприятия по замене силового трансформатора ТГ-6 на более мощный. Для его доставки к месту установки, а также с учетом «приезда» на Бийскую ТЭЦ по ДПМ-2 цилиндра высокого давления ТГ-6 на станции произведен ремонт участка железнодорожного пути, изменено расположение кабельных трасс, расширен проем ворот в производственном корпусе. Также будет полностью заменена система регулирования турбины, запорная арматура, токопроводы и многое другое. Отметим, все комплектующие — исключительно российского производства. Сумма затрат на реализацию проекта составит более 1,6 млрд рублей с НДС. Первый ток в единую энергосистему страны от модернизированной турбины №6 бийские энергетики планируют поставить к 1 декабря 2025 года. По мнению специалистов компании, модернизация турбины однозначно повысит надежность генерирующего оборудования Бийской ТЭЦ и увеличит парковый ресурс ТГ-6 как минимум на 30 лет. С учетом того, что за последний год значительно увеличилось потребление электроэнергии в Бийском энергоузле, а также в стремительно развивающейся Республике Алтай, этот фактор выходит на приоритетные позиции в стратегии развития энергопроизводства АО «СГК-Алтай».

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