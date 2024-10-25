ФОРЭНЕРГО: с Днём работника кабельной промышленности!

Современный мир невозможно представить без кабелей и проводов. В основе всех систем энергетического и коммуникационного жизнеобеспечения лежит кабельная продукция. Дело, которому себя посвятили кабельщики, всегда будет важным, нужным, востребованным!

В этот день мы поздравляем коллег и партнеров «ФОРЭНЕРГО» - российских производителей современных кабелей и проводов для строительства воздушных линий электропередачи. Желаем нашим добрым друзьям и надежным партнерам процветания и неизменного роста! Пусть все проекты воплотятся в реальность и принесут пользу людям и Отечеству!