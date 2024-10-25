24 октября, в преддверии Дня работника кабельной промышленности, на нашем заводе состоялось традиционное торжественное собрание. Генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин поздравил сотрудников с праздником и подчеркнул его значимость – в этом году Кабельной промышленности России исполняется 145 лет!



Количество награжденных с каждым годом растет: сотрудники повышают свою квалификацию, добиваются успехов и получают заслуженные награды от Ассоциации «Электрокабель», Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, почётные грамоты ГК «ОПТИКЭНЕРГО», генерального директора и профсоюзной организации ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».



Мы гордимся нашими талантливыми сотрудниками – настоящими профессионалами своего дела! Спасибо за ваш нелегкий труд, благодаря которому жизнь людей становится светлой, теплой и комфортной.