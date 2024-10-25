Habsans поздравляет Всех с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:55:32
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Желаем успешной работы, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть Ваша энергия и профессионализм помогают развивать кабельную отрасль и вносить вклад в её успешное будущее!
СПКБ: с Днём работника кабельной промышленности
25 окт. 2024, 18:00:07
Сердечно поздравляем вас с Днём работника кабельной промышленности! Сегодня мы чествуем всех, кто ежедневно вносит вклад в развитие нашей отрасли, создавая качественные и надёжные кабели, которые связывают целые города и обеспечивают жизнь и работу миллионов людей. Ваш профессионализм, стремление к совершенству и упорство — залог нашего общего успеха и стабильности. Вместе мы преодолеваем...
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Холдинг Кабельный Альянс отмечает профессиональный праздник
25 окт. 2024, 17:50:07
25 октября мы отмечаем наш профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности! Холдинг Кабельный Альянс с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке. Мы создаем условия для развития технологий и модернизации производства, что позволяет производить качественную и востребованную продукцию, отвечающую любым запросам наших клиентов. Уважаемые коллеги и партнеры, желаем в...
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ГОСТКАБЕЛЬ поздравляет с Днём работника кабельной промышленности
25 окт. 2024, 17:40:01
Кабельщик – одна из самых важных профессий, которая будет востребована всегда. Ни одна из технологий современного мира не может существовать без кабеля. Необходимость в кабельно-проводниковой продукции никогда не иссякнет. Кабель обеспечивает дома и школы светом и теплом. Кабель незаменим в строительстве. Без него невозможно ни одно производство. Желаем вам здоровья, благополучия, успе...
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Генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин поздравил сотрудников с праздником
25 окт. 2024, 17:30:07
24 октября, в преддверии Дня работника кабельной промышленности, на нашем заводе состоялось традиционное торжественное собрание. Генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин поздравил сотрудников с праздником и подчеркнул его значимость – в этом году Кабельной промышленности России исполняется 145 лет! Количество награжденных с каждым годом растет: сотрудники повышаю...
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ФОРЭНЕРГО: с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:20:13
Современный мир невозможно представить без кабелей и проводов. В основе всех систем энергетического и коммуникационного жизнеобеспечения лежит кабельная продукция. Дело, которому себя посвятили кабельщики, всегда будет важным, нужным, востребованным! В этот день мы поздравляем коллег и партнеров «ФОРЭНЕРГО» - российских производителей современных кабелей и проводов для строительства...
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УНКОМТЕХ поздравляет с Днем работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:10:07
УНКОМТЕХ поздравляет всех сотрудников и коллег, а также партнеров занятых в сфере производства, установки, обслуживания и разработки кабелей, кабельных систем и оборудования - с Днём работника кабельной промышленности! Дата профессионального праздника связана с событием, произошедшим 25 октября 1879 года. В этот день инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Sieme...
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Hyperline: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:00:07
Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днём работника кабельной промышленности! Ваш труд обеспечивает надёжное соединение, связь и развитие технологий. Мы в Hyperline гордимся быть частью такой важной отрасли и вместе с вами строить будущее. Желаем новых успехов, надёжных решений и неиссякаемой энергии. С праздником!
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Элком-Электро: Поздравляем всех сотрудников отрасли с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 16:45:07
Поздравляем всех сотрудников отрасли с Днём работника кабельной промышленности! Ваш труд имеет огромное значение – вы обеспечиваете безопасность и функционирование самых разных объектов. Поэтому сегодня по проводам и кабелям со всех уголков страны к вам летят слова благодарности и поздравления. Желаем вам зарядиться этой позитивной энергией, направить ее в нужное русло и реализовать св...
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СегментЭНЕРГО поздравляет с днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 16:15:03
Дорогие партнеры! Поздравляем Вас с Днем работника кабельной промышленности! В этот замечательный праздник мы хотим выразить нашу благодарность за ваше сотрудничество и поддержку. Кабельная промышленность — это не просто отрасль, это основа надежного электроснабжения, связи и безопасности. Развитие технологий и увеличение числа устройств, требующих передачи данных, делают кабельные сис...
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Завод «Энергокабель» отмечает профессиональный праздник
25 окт. 2024, 15:45:19
25 октября наша страна отмечает День работника кабельной промышленности. Российской кабельной промышленности более 120 лет. В современном мире кабели и провода стали неотъемлемой частью жизни, поэтому переоценить их значение невозможно. Кабельная продукция лежит в основе всех систем энергетического и коммуникационного обеспечения, от успехов кабельной промышленности зависит экономика страны и е...
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«СмоленскЭлектроКабель»: с профессиональным праздником!
25 окт. 2024, 15:00:16
Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Сердечно поздравляем вас с нашим профессиональным праздником. Без надежной и эффективной кабельной продукции невозможно представить себе функционирование электроэнергетических систем, бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, развитие современных технологий и комфортную жизнь людей. Мы гордимся тем, что наша работа имеет такое важное значен...
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Триумф над суровыми условиями: ЧЭАЗ на научно-техническом совете ПАО «Газпром»
25 окт. 2024, 14:45:16
В Оренбурге завершается ежегодный научно-технический совет ПАО «Газпром», ставший площадкой для демонстрации передовых разработок в сфере электропитания газовой промышленности. Среди множества проектов особое внимание докладу директора по перспективным разработкам Александра Шапеева. Он представил систему релейной защиты и автоматики (РЗА) напряжения 6-35(110) кВ с возможностями работы...
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Торжественное награждение лучших сотрудников состоялось в ОКП «ЭЛКА-Кабель»
25 окт. 2024, 14:30:16
В честь Дня работника кабельной промышленности в компании состоялось торжественное награждение сотрудников, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в своей деятельности. Руководство в лице директора Гаркунова Алексея Валентиновича и технического директора Савченко Владимира Григорьевича отметило их вклад в развитие компании и высокие достижения в области производства и технологии...
ВНИИКП: с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 14:20:16
Сегодня отечественный кабельный мир отмечает Профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности или просто День кабельщика. Провода, протянутые во все уголки нашей планеты и обеспечивающие страны и города энергией, необходимой для повседневной жизни, исчисляются миллионами километров. За всем этим – труд специалистов-кабельщиков, профессионалов, которые занима...
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В 2024 году выручка РЭМЗ (предприятие TDM ELECTRIC) составит порядка 7,5 млрд руб
25 окт. 2024, 14:00:05
25 октября отмечается День работника кабельной промышленности. Какой вклад они вносят в производство, экономику и развитие строительной сферы? Рыбинский электромонтажный завод, входящий в производственную группу TDM ELECTRIC – полностью модернизированное предприятие, осуществляющее выпуск широкого ассортимента кабельной и электротехнической продукции для строительной отрасли и рядового по...
«Камский кабель» поздравляет с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 13:50:27
День работника кабельной промышленности больше, чем праздник. Эта дата служит связующим звеном между несколькими поколениями кабельщиков и объединяет всех работников нашего завода, независимо от специфики работы. Более трех тысяч человек объединены общей целью - обеспечить ключевые отрасли отечественной промышленности актуальной и высококачественной продукцией. Уважаемые коллеги, примите искрен...
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Кабельный завод «АЛЮР»: поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 13:40:05
Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности! Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых производственных достижений! ООО "Кабельный завод "АЛЮР"
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КиТ-трейд: с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 13:30:05
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с Днем работника кабельной промышленности! Этот праздник объединяет людей, чья работа является основой многих важных отраслей. Ваши знания, опыт и трудолюбие делают нашу продукцию надежной и качественной. Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и творческого вдохновения. Пусть каждый день приносит новые достижения, а ваша работа будет оценена п...
Калужский кабельный завод: С Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 13:20:05
Сегодня мы отмечаем День кабельной промышленности. Этот праздник посвящен всем, кто занимается производством кабелей и проводов. Кабельная промышленность - это одна из самых важных отраслей производства в нашей стране. Кабели и провода используются во многих сферах жизни, от энергетики до связи. Мы хотим поздравить всех, кто работает в этой отрасли, с праздником. Желаем вам успехов в работе,...
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Cabex: С Днем кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 13:10:05
Уважаемые работники кабельной промышленности! Дирекция выставки Cabex искренне поздравляет вас с Днем работника кабельной промышленности! Этот день объединяет всех, кто ежедневно вкладывает силы, знания и профессионализм в развитие ключевой отрасли нашей страны. Кабельная промышленность, прошедшая более чем вековой путь, стала основой современных технологий и энергетики. Благодаря вам, свет...