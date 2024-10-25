Habsans поздравляет Всех с Днём работника кабельной промышленности!

Кабельщик – одна из самых важных профессий, которая будет востребована всегда. Ни одна из технологий современного мира не может существовать без кабеля. Необходимость в кабельно-проводниковой продукции никогда не иссякнет. Кабель обеспечивает дома и школы светом и теплом. Кабель незаменим в строительстве. Без него невозможно ни одно производство. Желаем вам здоровья, благополучия, успе...