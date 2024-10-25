Hyperline: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!

Сегодня мы отмечаем День кабельной промышленности. Этот праздник посвящен всем, кто занимается производством кабелей и проводов. Кабельная промышленность - это одна из самых важных отраслей производства в нашей стране. Кабели и провода используются во многих сферах жизни, от энергетики до связи. Мы хотим поздравить всех, кто работает в этой отрасли, с праздником. Желаем вам успехов в работе,...