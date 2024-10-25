СПКБ: с Днём работника кабельной промышленности

Сердечно поздравляем вас с Днём работника кабельной промышленности! Сегодня мы чествуем всех, кто ежедневно вносит вклад в развитие нашей отрасли, создавая качественные и надёжные кабели, которые связывают целые города и обеспечивают жизнь и работу миллионов людей.

Ваш профессионализм, стремление к совершенству и упорство — залог нашего общего успеха и стабильности. Вместе мы

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