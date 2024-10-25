СегментЭНЕРГО поздравляет с днём работника кабельной промышленности!

Дорогие партнеры!

Поздравляем Вас с Днем работника кабельной промышленности! В этот замечательный праздник мы хотим выразить нашу благодарность за ваше сотрудничество и поддержку.

Кабельная промышленность — это не просто отрасль, это основа надежного электроснабжения, связи и безопасности. Развитие технологий и увеличение числа устройств, требующих передачи данных, делают кабельные системы как никогда востребованными. Последние годы принесли в отрасль множество инноваций в материалах и технологиях.

СегментЭНЕРГО производит более 50 номенклатурных групп для общестроительной, судовой, энергетической и нефтегазовой отраслей. В месяц мы выпускаем более 5 000 км кабельной продукции для своих клиентов и заказчиков и продолжаем устойчиво развиваться на кабельно-проводниковом рынке России.

С уважением,

Команда кабельного завода «СегментЭНЕРГО»