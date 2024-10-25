Торжественное награждение лучших сотрудников состоялось в ОКП «ЭЛКА-Кабель»

В честь Дня работника кабельной промышленности в компании состоялось торжественное награждение сотрудников, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в своей деятельности.

Руководство в лице директора Гаркунова Алексея Валентиновича и технического директора Савченко Владимира Григорьевича отметило их вклад в развитие компании и высокие достижения в области производства и технологии.

Лучшим сотрудникам предприятия были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Кроме благодарственных писем от лица руководства компании, персонал был удостоен почетных грамот и благодарственных писем от Министерства Промышленности и Торговли Пермского Края, Ассоциации «Электрокабель», Администрации Кировского района города Перми.

Поздравляем всех работников кабельной промышленности с их профессиональным праздником!