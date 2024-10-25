ВНИИКП: с Днём работника кабельной промышленности!

Сегодня отечественный кабельный мир отмечает Профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности или просто День кабельщика.

Провода, протянутые во все уголки нашей планеты и обеспечивающие страны и города энергией, необходимой для повседневной жизни, исчисляются миллионами километров. За всем этим – труд специалистов-кабельщиков, профессионалов, которые занимаются исследованиями, испытаниями, внедрением новых технологий, повышением эффективности производства, труд, направленный на благо развития кабельной промышленности.

Дорогие коллеги, сердечно поздравляем Вас с нашим Профессиональным праздником!

Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые горизонты и реализуйте намеченные планы!

