Холдинг Кабельный Альянс отмечает профессиональный праздник

25 октября мы отмечаем наш профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности!

Холдинг Кабельный Альянс с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке. Мы создаем условия для развития технологий и модернизации производства, что позволяет производить качественную и востребованную продукцию, отвечающую любым запросам наших клиентов.

Уважаемые коллеги и партнеры, желаем вам дальнейших профессиональных успехов, доверия и поддержки в команде, крепкого здоровья и личного счастья!