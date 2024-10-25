Завод «Энергокабель» отмечает профессиональный праздник

25 октября наша страна отмечает День работника кабельной промышленности. Российской кабельной промышленности более 120 лет.

В современном мире кабели и провода стали неотъемлемой частью жизни, поэтому переоценить их значение невозможно. Кабельная продукция лежит в основе всех систем энергетического и коммуникационного обеспечения, от успехов кабельной промышленности зависит экономика страны и её перспективы.

Завод «Энергокабель» гордится своим положением в отрасли как одного из признанных лидеров по качеству продукции, которому доверяют государственные органы и ведущие компании атомной, нефтегазовой, дорожной отраслей. Поставляя свою продукцию на объекты промышленного и гражданского строительства, а также специального назначения по всей территории России, завод стремится не только сохранить, но и повысить качество своей продукции.

Завод рад приветствовать и поздравить предприятия, которые вместе с ним обеспечивают выпуск качественной и надёжной кабельной продукции, а также всех своих коллег и единомышленников, вносящих вклад в развитие и качественный рост кабельной отрасли. Дело, которому завод посвятил себя, всегда будет важным, нужным и востребованным!

Пусть работа приносит законное удовлетворение и радость, пусть усилия неизменно приносят обильные плоды, пусть впереди открываются новые возможности и перспективы. Финансового благополучия и процветания вам, здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне!