ГОСТКАБЕЛЬ поздравляет с Днём работника кабельной промышленности

Кабельщик – одна из самых важных профессий, которая будет востребована всегда. Ни одна из технологий современного мира не может существовать без кабеля. Необходимость в кабельно-проводниковой продукции никогда не иссякнет.

Кабель обеспечивает дома и школы светом и теплом. Кабель незаменим в строительстве. Без него невозможно ни одно производство.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов и новых достижений. Пусть энергия наполняет ваши дела и сердца!

Завод ГОСТКАБЕЛЬ занимает лидирующую позицию по изготовлению кабеля и провода в Уральском Федеральном округе. Высокое качество продукции невозможно без людей. Подробнее узнать, что ценят и чем вдохновляются сотрудники ГОСТКАБЕЛЬ в профессиональной деятельности, можно в новой статье, которая вышла на ведущем отраслевом промышленном портале RusCable.