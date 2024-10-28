Анонс журнала «Вести в электроэнергетике» №5 (133), сентябрь-октябрь 2024 года

Новый номер журнала начинается с главного события года в области ТЭК – Международного форума «Российская энергетическая неделя». Открывается тематический блок выступлением Президента Российской Федерации В.В. Путина на пленарном заседании форума. Основные тезисы выступления главы государства представлены в рубрике «РЭН-2024» под заголовком «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

Тема сотрудничества продолжается в рубрике «Дневник РЭН», где собрана подборка материалов о работе энергетического форума.

Под рубрикой «Автоматизация» публикуется корреспонденция «Робот в помощь». ТЭК России характеризуется крайне низкой плотностью роботизации: в среднем 19 роботов на 10 тыс. сотрудников. В стране поставлена задача: к 2030 году увеличить плотность роботизации до 230 машин на 10 тыс. человек. План не амбициозный, но он отражает реальные возможности и моральную готовность компаний к повышению автоматизации производства.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», предусматривающий введение института системообразующих территориальных организаций (СТСО). Это новый шаг в развитии электросетевого комплекса. С принятием данного закона кардинально меняется ландшафт отрасли. Подробнее – в материале «Реформа электросетевого сектора: что дальше?» под рубрикой «Сетевой вектор».

Об изменении цен на электроэнергию в 2025 году можно прочитать в публикации «Сколько будет стоить энергия для населения?» под рубрикой «Тарифы».

В освобождённые города Донбасса первыми приходят энергетики. С энергии начинается жизнь. О том, чем живёт и как развивается топливно-энергетический комплекс юго-западных регионов России, как его возрождение влияет на экономику и настроения в обществе, рассказывается в статье «Позитивный настрой» под рубрикой «Новые регионы».

Вопросы целесообразности развития малой атомной генерации были рассмотрены на совместном заседании Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Секции «Энергетические системы и объекты энергетики» Научного совета РАН «Энергетические системы и комплексы». О том, к каким выводам пришли инженеры и учёные, можно узнать из статьи «Малая атомная генерация: вопросы целесообразности», представленной под рубрикой «В НТС ЕЭС».

Формируя стратегические документы развития энергетики, создавая новый энергетический задел, необходимо думать о том, что оставим будущим поколениям. На этом акцентирует внимание министр энергетики РФ Сергей Цивилёв. Основные тезисы министра – в рубрике «От первого лица», в публикации «Главное – изменить мышление».

Главной проблемой отечественной электроэнергетики на современном этапе является рост электропотребления при нарастании энергодефицита. Как эффективно отвечать на новые вызовы? Ответы и предложения – в материале «Энергия развития» под рубрикой «Планирование».

В рубрике «Реформирование отрасли» представлена статья «Продолжение следует» д.т.н., профессора И.К. Хузмиева. В ней проанализированы ошибки и обозначены пути дальнейшего реформирования электроэнергетики.

В блоке «Энергетика СНГ» дана палитра событий и мероприятий, происходящих на пространстве государств Содружества, сделан глубокий анализ процессов, влияющих на работу национальных энергосистем.

В статье «Опыт Республики Казахстан в регулировании энергопотребления субъектов цифрового майнинга» поднимается актуальная для России тема – создание экономических механизмов регулирования майнинга и контроль за потреблением электроэнергии майнинговыми фермами.

«Об отношении избираемых консультантов к кибер- и электромагнитной безопасности высокозначимых подстанционных проектов Армении» рассказывается в одноимённой статье академика Инженерной академии Республики Армения Г.С. Багдасаряна. Эксперт считает, что для обеспечения кибер- и электромагнитной безопасности при оцифровке высоковольтных подстанций Армении необходимо более серьёзно подходить выбору разработчиков проектно-технических документов и консультантов.

Под рубрикой «Импортозамещение» представлена корреспонденция «Зачем заводу лаборатория?», в которой рассказывается о результатах соцпороса, проведённого среди потребителей электротехнического оборудования. Напомним, что после ухода с российского рынка западных брендов освободившиеся ниши заняли отечественные компании. В условиях импортозамещения требования к российской продукции выросли. Это стимулирует производителей электротехники к открытию и расширению собственных испытательных лабораторий для проведения исследований продуктов перед выводом их на рынок.

Завершает номер рубрика «Международная панорама», где подобраны наиболее интересные и значимые события, происходящие в мире энергетики.