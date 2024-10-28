Компания «ЭЛ5-Энерго» отмечает 20-летний юбилей

27 октября свой 20-летний юбилей отметила ПАО «ЭЛ5-Энерго» - крупная российская генерирующая компания, представленная на рынке 3-мя тепловыми электростанциями – Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС – и 2-мя ветропарками – Кольская и Азовская ВЭС. Сегодня общая установленная мощность компании составляет 5,94 ГВт по выработке электроэнергии и 1 822 Гкал/ч по выработке тепла.

Предприятие было создано в результате реформирования энергетического монополиста РАО «ЕЭС России», решением правления которого 27 октября 2004 года в Екатеринбурге было зарегистрировано ОАО «ОГК-5». Изначально в состав компании вошли четыре тепловые станции, включая Рефтинскую ГРЭС, которую в 2019 году компания, следуя политике декарбонизации и трансформации в направлении устойчивого развития, продала. В ноябре 2006 года ОГК-5 становится «новатором» в рыночной экономике, будучи первой созданной в ходе реорганизации компанией, которая провела публичное размещение акций. Это событие, по мнению наблюдателей, ознаменовало начало приватизации всей энергетической отрасли.

В июне 2007 года акционером ОГК-5 с долей 25,03% становится фонд Enel Investment Holding, входящий в состав группы Enel – международной энергетической компании со штаб-квартирой в Италии. Спустя 2 года решением общего собрания акционеров компания переименована в ОАО «Энел ОГК-5», в 2014 – ОАО «Энел Россия», позже – ПАО «Энел Россия». В октябре 2022 года итальянский энергетический концерн Enel закрыл сделку по продаже своей уже 56,43% доли в «Энел России» компании «ЛУКОЙЛ» и фонду «Газпромбанк – Фрезия». Спустя месяц на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о переименовании в Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго». Впоследствии доля мажоритарного акционера – «ЛУКОЙЛа» выросла до 63,85%.

За время своего существования ПАО «ЭЛ5-Энерго» прошло несколько этапов трансформации, при этом продолжая выполнять свою главную задачу - бесперебойное и безаварийное энергоснабжение потребителей. Как производитель тепла и электроэнергии компания несёт ответственность перед сотнями тысяч потребителей, а как работодатель – перед государством и собственным коллективом. Поэтому «ЭЛ5-Энерго» обеспечивает надёжную работу и эффективную эксплуатацию имеющегося теплоэнергетического оборудования и, являясь динамично развивающимся предприятием, держит курс на развитие вновь построенных объектов возобновляемой генерации, модернизацию имеющихся электростанций, а также на повышение своей конкурентоспособности как работодателя на рынке труда.

Экологическая повестка – одна из основных в политике компании. На всех производственных объектах реализуются меры по минимизации воздействия на окружающую среду, в том числе по сокращению загрязняющих атмосферу выбросов. Именно Азовский ветропарк ПАО «ЭЛ5-Энерго» стал первым климатическим ВИЭ-проектом российского реестра углеродных единиц, обеспечивающим предотвращение выбросов парниковых газов через использование возобновляемой энергии ветра для выработки электроэнергии. Энергетики также помогают природе искусственным воспроизводством и выпуском в водоёмы молоди ценных пород рыб, технической рекультивацией земель, восстановлением лесов и другими мерами.

Компания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития, неоднократно занимая лидирующие позиции в рейтингах сильнейших игроков в сфере ESG на российском рынке. Компания активно реализует благотворительную программу и занимается подготовкой молодых специалистов в регионах присутствия, активно сотрудничая с учебными заведениями. В частности, проводит профориентационные лекции и экскурсии на свои объекты, поощряет лучших студентов, предоставляя им корпоративные стипендии, организует производственную практику на электростанциях.

Но главным залогом успеха компании являются ее кадры. Ведь чтобы успешно следовать выбранному курсу, необходим внутренний стержень, который создают команда и поддерживаемые ею ориентиры. Именно сотрудники придумали слоган «управляя миром энергии» и определили свод ценностей, с учетом которых выбирается траектория будущего развития компании: безопасность, надёжность, ответственность, забота о людях и лидерство.