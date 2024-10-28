На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно внедрена и работает система 5S «Бережливое производство»

28 окт. 2024, 13:45:06
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Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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5S - это система организации и рационализации рабочих мест, направленная на повышение эффективности и управляемости операционной зоны, увеличение производительности труда, экономию времени и совершенствование корпоративной культуры. Она включает такие разделы, как:

  1. Сортировка. Четкое деление всех вещей на нужные и ненужные, причем от последних необходимо избавиться.
  2. Соблюдение порядка. Каждый предмет находится на своем месте. Такая организация хранения вещей позволяет не тратить время на их поиски.
  3. Порядок. Рабочее место всегда должно быть чистым и аккуратным. За поддержанием порядка должны следить все сотрудники.
  4. Стандартизация. Важное условие для соблюдения названных выше правил. Предполагает создание необходимых инструкций и других регламентов.
  5. Совершенствование. У сотрудников должна сформироваться привычка точного соблюдения установленных процедур, стандартов и правил.

Универсальность принципов бережливого производства позволила использовать ее во всех отделах и подразделениях Завода. И это принесло свои результаты. На производственных участках практически исключены замечания по таким критериям, как «Сортировка», «Порядок», «Стандартизация». Большинство сотрудников без напоминаний неукоснительно соблюдают стандарты 5S. Как итог – существенно повысилась производительность труда, дисциплинированность, уменьшилось количество допускаемого брака.

- Идеальное рабочее место – это среда, которая способствует наиболее плодотворному и эффективному выполнению своей работы. – Считает заместитель директора по производству по вопросам качества, учета и оптимизации процессов Дмитрий Хохлов. – Чем меньше времени работник тратит на поиск нужного материала, инструмента, заготовки, тары, тем лучше и ему, и всему производственному процессу в целом. Грамотный оператор линии всегда думает на несколько шагов вперед, оценивает, что ему потребуется в ближайшее время, готовится к следующей операции, пока выполняет текущую. Благодаря этому возможна более высокая выработка и производительность, и как следствие – более высокая оплата труда.

Программа «Бережливое производство» внесла свой существенный вклад в производственный процесс и позволяет нашему Заводу «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжать занимать лидирующие позиции не только на кабельном рынке России, но и зарубежных стран.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
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