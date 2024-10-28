На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно внедрена и работает система 5S «Бережливое производство»
5S - это система организации и рационализации рабочих мест, направленная на повышение эффективности и управляемости операционной зоны, увеличение производительности труда, экономию времени и совершенствование корпоративной культуры. Она включает такие разделы, как:
- Сортировка. Четкое деление всех вещей на нужные и ненужные, причем от последних необходимо избавиться.
- Соблюдение порядка. Каждый предмет находится на своем месте. Такая организация хранения вещей позволяет не тратить время на их поиски.
- Порядок. Рабочее место всегда должно быть чистым и аккуратным. За поддержанием порядка должны следить все сотрудники.
- Стандартизация. Важное условие для соблюдения названных выше правил. Предполагает создание необходимых инструкций и других регламентов.
- Совершенствование. У сотрудников должна сформироваться привычка точного соблюдения установленных процедур, стандартов и правил.
Универсальность принципов бережливого производства позволила использовать ее во всех отделах и подразделениях Завода. И это принесло свои результаты. На производственных участках практически исключены замечания по таким критериям, как «Сортировка», «Порядок», «Стандартизация». Большинство сотрудников без напоминаний неукоснительно соблюдают стандарты 5S. Как итог – существенно повысилась производительность труда, дисциплинированность, уменьшилось количество допускаемого брака.
- Идеальное рабочее место – это среда, которая способствует наиболее плодотворному и эффективному выполнению своей работы. – Считает заместитель директора по производству по вопросам качества, учета и оптимизации процессов Дмитрий Хохлов. – Чем меньше времени работник тратит на поиск нужного материала, инструмента, заготовки, тары, тем лучше и ему, и всему производственному процессу в целом. Грамотный оператор линии всегда думает на несколько шагов вперед, оценивает, что ему потребуется в ближайшее время, готовится к следующей операции, пока выполняет текущую. Благодаря этому возможна более высокая выработка и производительность, и как следствие – более высокая оплата труда.
Программа «Бережливое производство» внесла свой существенный вклад в производственный процесс и позволяет нашему Заводу «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжать занимать лидирующие позиции не только на кабельном рынке России, но и зарубежных стран.