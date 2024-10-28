Самое большое строящееся в РФ рыболовное судно готовится к спуску на воду

В Калининграде продолжается постройка большого морозильного траулера (БМРТ) "Виктор Гаврилов" проекта 5670FT. О ходе работ сообщили 28 октября в Российском морском регистре судоходства (РС).



Строительство судна ведется на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) под техническим наблюдением РС по заказу рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина в рамках программы инвестиционных квот.



Наблюдение в постройке выполняют специалисты Калининградского филиала РС. По данным классификационного общества, на данный момент в процессе технического наблюдения Калининградским филиалом закрыто 257 построечных удостоверений по корпусной части, 4 – по механической и 2 – по электрической.



При участии специалистов Регистра ведется подготовка к спуску судна на воду, смонтированы носовые и кормовые подруливающие устройства, производятся испытания корпуса на непроницаемость, выполняются окрасочные работы подводной части судна. Спуск судна на воду намечен на конец 2024 года.



На сегодняшний день "Виктор Гаврилов" – это самое большое рыболовное судно, которое строится на класс РС в стране, подчеркивают в классификационном обществе.



Напомним, БМРТ "Виктор Гаврилов" (заводской номер 04004) строится на ПСЗ "Янтарь" в рамках первого этапа госпрограммы инвестиционных квот. Контракт на постройку судна между ПСЗ "Янтарь" и Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина был заключен в 2018 году. Закладка траулера состоялась 26 августа 2019 года.



Траулер предназначен для лова и переработки пелагических пород рыбы. На борту судна разместятся орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.



Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670 – справка

Водоизмещение – 14210 тонн

Длина – 121 м

Ширина – 21 м