Специалистов Завода «Энергокабель» поощрили наградами
25 октября 2024 года Завод «Энергокабель» в 23-й раз отпраздновал День работника кабельной промышленности. Поздравляя коллектив, руководство предприятия особенно отметило отличившихся сотрудников, наградив их за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.
За 10-летний стаж работы на предприятии в этом году серебряные нагрудные знаки АО «Завод «Энергокабель» были вручены:
- Аннину Виктору Александровичу, Опрессовщику 4 разряда Производства специальных кабелей;
- Былинскому Виктору Викторовичу, Ведущему инженеру-наладчику Отдела электрооборудования;
- Горелову Сергею Владиславовичу, Слесарю Отдела главного механика;
- Ермилову Дмитрию Николаевичу, Перемотчику Производства силовых кабелей;
- Исаеву Сергею Алексеевичу, Старшему мастеру Производства силовых кабелей;
- Королькову Сергею Эдуардовичу, Опрессовщику 3 разряда Производства силовых кабелей;
- Насыбуллиной Елене Ришатовне, Оплетчику 3 разряда Производства специальных кабелей;
- Новову Владлену Александровичу, Советнику Генерального директора по безопасности;
- Строчковой Любови Георгиевне, Оплетчику 4 разряда Производства специальных кабелей.
За добросовестный труд Почетные Грамоты АО «Завод «Энергокабель» вручены:
- Селезневу Александру Николаевичу, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет;
- Алексееву Станиславу Олеговичу, Дробильщику 2 разряда Участка переработки отходов, стаж работы на предприятии 6 лет;
- Прыткову Антону Александровичу, Плотнику Тарного участка, стаж работы на предприятии 9 лет;
- Юдину Виктору Николаевичу, Стропальщику Склада №1, стаж работы на предприятии 15 лет;
- Тараканову Александру Николаевичу, Главному механику, стаж работы на предприятии 19 лет;
- Басову Андрею Юрьевичу, Слесарю механосборочных работ 4 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 7 лет;
- Горелову Сергею Владиславовичу, Слесарю-инструментальщику 6 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 10 лет;
- Паршкову Николаю Николаевичу, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года;
- Войнову Илье Павловичу, Бронировщику кабелей 5 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет;
- Фомину Денису Васильевичу, Руководителю Службы проектно-технического развития, стаж работы на предприятии 2 года.
Благодарности Завода «Энергокабель» за добросовестный труд были вручены четырнадцати сотрудникам:
- Мартынову Егору Сергеевичу, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 4 года;
- Мендешеву Александру Шафаятовичу, Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год;
- Моногарову Владимиру Николаевичу, Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год;
- Полякову Сергею Валерьевичу, Инженеру-технологу 1 категории Технологической службы производства, стаж работы на предприятии 2 года;
- Ивчатову Даниилу Сергеевичу, Старшему кладовщику Склада №3, стаж работы на предприятии 2 года;
- Пасичнику Николаю Николаевичу, Старшему менеджеру Отдела продаж г. Москвы, стаж работы на предприятии 4 года;
- Васину Константину Дмитриевичу, Инженеру-конструктору 1 категории Отдела главного технолога, стаж работы на предприятии 1 год;
- Александрову Сергею Анатольевичу, Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года;
- Неверову Дмитрию Александровичу, Инженеру-механику Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года;
- Булгаковой Ларисе Александровне, Ведущему бухгалтеру, стаж работы на предприятии 3 года;
- Бондарь Наталье Петровне, Контролёру кабельных изделий 4 разряда Отдела технического контроля, стаж работы на предприятии 2 года;
- Басову Якову Геннадьевичу, Скрутчику изделий кабельного производства 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года;
- Рустами Искандарзоду, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 2 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 4 года;
- Бажанову Алексею Викторовичу, Инженеру-наладчику 1 категории Отдела электрооборудования и промышленной электроники, стаж работы на предприятии 2 года.
Помимо наград Завода «Энергокабель», вручались знаки отличия Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Ассоциация «Электрокабель». Орденом «За вклад в развитие кабельной промышленности» награждена Старовойтова Янина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и управлению, стаж работы в кабельной отрасли 24 года.
Почетные грамоты от «Ассоциации «Электрокабель» вручены:
- Галкину Алексею Евгеньевичу, Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы в кабельной промышленности 22 года;
- Зачётовой Маргарите Михайловне, Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 22 года;
- Ивановой Елене Михайловне, Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 21 год;
- Шарафутдиновой Ирине Николаевне, Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 21 год;
- Малахову Александру Вячеславовичу, Заместителю директора по производству, стаж работы в кабельной промышленности 13 лет;
- Котенковой Марине Геннадьевне, Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 23 года;
- Сидорову Кириллу Алексеевичу, Скрутчику изделий кабельного производства 5 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 10 лет;
- Пидкаминному Василию Григорьевичу, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 3 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 27 лет;
- Чигарёвой Ольге Ивановне, Руководителю отдела работы с заказчиками, стаж работы в кабельной промышленности 20 лет.
Все награждённые сотрудники получили премию от предприятия, а также запись о поощрении в трудовых книжках.
Заслуженному работнику кабельной отрасти Виталию Алексеевичу Лепёшкину, за многолетний плодотворный труд, весомый вклад в развитие АО «Завод «Энергокабель» и в связи с юбилеем была вручена Благодарность от Главы Богородского городского округа Московский области Сухина И.В., а так же Благодарность от АО «Завод «Энергокабель».
Руководство АО «Завод «Энергокабель» еще раз сердечно поздравляет сотрудников с прошедшим праздником и желает новых профессиональных и личных успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Помните: ваш каждодневный труд значим!