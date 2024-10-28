Специалистов Завода «Энергокабель» поощрили наградами

25 октября 2024 года Завод «Энергокабель» в 23-й раз отпраздновал День работника кабельной промышленности. Поздравляя коллектив, руководство предприятия особенно отметило отличившихся сотрудников, наградив их за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.

За 10-летний стаж работы на предприятии в этом году серебряные нагрудные знаки АО «Завод «Энергокабель» были вручены:

Аннину Виктору Александровичу , Опрессовщику 4 разряда Производства специальных кабелей;

, Опрессовщику 4 разряда Производства специальных кабелей; Былинскому Виктору Викторовичу , Ведущему инженеру-наладчику Отдела электрооборудования;

, Ведущему инженеру-наладчику Отдела электрооборудования; Горелову Сергею Владиславовичу , Слесарю Отдела главного механика;

, Слесарю Отдела главного механика; Ермилову Дмитрию Николаевичу , Перемотчику Производства силовых кабелей;

, Перемотчику Производства силовых кабелей; Исаеву Сергею Алексеевичу , Старшему мастеру Производства силовых кабелей;

, Старшему мастеру Производства силовых кабелей; Королькову Сергею Эдуардовичу , Опрессовщику 3 разряда Производства силовых кабелей;

, Опрессовщику 3 разряда Производства силовых кабелей; Насыбуллиной Елене Ришатовне , Оплетчику 3 разряда Производства специальных кабелей;

, Оплетчику 3 разряда Производства специальных кабелей; Новову Владлену Александровичу , Советнику Генерального директора по безопасности;

, Советнику Генерального директора по безопасности; Строчковой Любови Георгиевне, Оплетчику 4 разряда Производства специальных кабелей.

За добросовестный труд Почетные Грамоты АО «Завод «Энергокабель» вручены:

Селезневу Александру Николаевичу , Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет;

, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет; Алексееву Станиславу Олеговичу , Дробильщику 2 разряда Участка переработки отходов, стаж работы на предприятии 6 лет;

, Дробильщику 2 разряда Участка переработки отходов, стаж работы на предприятии 6 лет; Прыткову Антону Александровичу , Плотнику Тарного участка, стаж работы на предприятии 9 лет;

, Плотнику Тарного участка, стаж работы на предприятии 9 лет; Юдину Виктору Николаевичу , Стропальщику Склада №1, стаж работы на предприятии 15 лет;

, Стропальщику Склада №1, стаж работы на предприятии 15 лет; Тараканову Александру Николаевичу , Главному механику, стаж работы на предприятии 19 лет;

, Главному механику, стаж работы на предприятии 19 лет; Басову Андрею Юрьевичу , Слесарю механосборочных работ 4 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 7 лет;

, Слесарю механосборочных работ 4 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 7 лет; Горелову Сергею Владиславовичу , Слесарю-инструментальщику 6 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 10 лет;

, Слесарю-инструментальщику 6 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 10 лет; Паршкову Николаю Николаевичу , Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года;

, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года; Войнову Илье Павловичу , Бронировщику кабелей 5 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет;

, Бронировщику кабелей 5 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 7 лет; Фомину Денису Васильевичу, Руководителю Службы проектно-технического развития, стаж работы на предприятии 2 года.

Благодарности Завода «Энергокабель» за добросовестный труд были вручены четырнадцати сотрудникам:

Мартынову Егору Сергеевичу , Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 4 года;

, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 4 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 4 года; Мендешеву Александру Шафаятовичу , Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год;

, Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год; Моногарову Владимиру Николаевичу , Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год;

, Мастеру смены Производства специальных кабелей, стаж работы на предприятии 1 год; Полякову Сергею Валерьевичу , Инженеру-технологу 1 категории Технологической службы производства, стаж работы на предприятии 2 года;

, Инженеру-технологу 1 категории Технологической службы производства, стаж работы на предприятии 2 года; Ивчатову Даниилу Сергеевичу , Старшему кладовщику Склада №3, стаж работы на предприятии 2 года;

, Старшему кладовщику Склада №3, стаж работы на предприятии 2 года; Пасичнику Николаю Николаевичу , Старшему менеджеру Отдела продаж г. Москвы, стаж работы на предприятии 4 года;

, Старшему менеджеру Отдела продаж г. Москвы, стаж работы на предприятии 4 года; Васину Константину Дмитриевичу , Инженеру-конструктору 1 категории Отдела главного технолога, стаж работы на предприятии 1 год;

, Инженеру-конструктору 1 категории Отдела главного технолога, стаж работы на предприятии 1 год; Александрову Сергею Анатольевичу , Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года;

, Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года; Неверову Дмитрию Александровичу , Инженеру-механику Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года;

, Инженеру-механику Отдела главного механика, стаж работы на предприятии 2 года; Булгаковой Ларисе Александровне , Ведущему бухгалтеру, стаж работы на предприятии 3 года;

, Ведущему бухгалтеру, стаж работы на предприятии 3 года; Бондарь Наталье Петровне , Контролёру кабельных изделий 4 разряда Отдела технического контроля, стаж работы на предприятии 2 года;

, Контролёру кабельных изделий 4 разряда Отдела технического контроля, стаж работы на предприятии 2 года; Басову Якову Геннадьевичу , Скрутчику изделий кабельного производства 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года;

, Скрутчику изделий кабельного производства 4 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 3 года; Рустами Искандарзоду , Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 2 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 4 года;

, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 2 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы на предприятии 4 года; Бажанову Алексею Викторовичу, Инженеру-наладчику 1 категории Отдела электрооборудования и промышленной электроники, стаж работы на предприятии 2 года.

Помимо наград Завода «Энергокабель», вручались знаки отличия Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Ассоциация «Электрокабель». Орденом «За вклад в развитие кабельной промышленности» награждена Старовойтова Янина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и управлению, стаж работы в кабельной отрасли 24 года.

Почетные грамоты от «Ассоциации «Электрокабель» вручены:

Галкину Алексею Евгеньевичу , Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы в кабельной промышленности 22 года;

, Слесарю механосборочных работ 3 разряда Отдела главного механика, стаж работы в кабельной промышленности 22 года; Зачётовой Маргарите Михайловне , Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 22 года;

, Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 22 года; Ивановой Елене Михайловне , Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 21 год;

, Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 21 год; Шарафутдиновой Ирине Николаевне , Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 21 год;

, Приемосдатчику Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 21 год; Малахову Александру Вячеславовичу , Заместителю директора по производству, стаж работы в кабельной промышленности 13 лет;

, Заместителю директора по производству, стаж работы в кабельной промышленности 13 лет; Котенковой Марине Геннадьевне , Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 23 года;

, Испытателю кабелей и проводов Отдела технического контроля, стаж работы в кабельной промышленности 23 года; Сидорову Кириллу Алексеевичу , Скрутчику изделий кабельного производства 5 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 10 лет;

, Скрутчику изделий кабельного производства 5 разряда Производства специальных кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 10 лет; Пидкаминному Василию Григорьевичу , Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 3 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 27 лет;

, Опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 3 разряда Производства силовых кабелей, стаж работы в кабельной промышленности 27 лет; Чигарёвой Ольге Ивановне, Руководителю отдела работы с заказчиками, стаж работы в кабельной промышленности 20 лет.

Все награждённые сотрудники получили премию от предприятия, а также запись о поощрении в трудовых книжках.

Заслуженному работнику кабельной отрасти Виталию Алексеевичу Лепёшкину, за многолетний плодотворный труд, весомый вклад в развитие АО «Завод «Энергокабель» и в связи с юбилеем была вручена Благодарность от Главы Богородского городского округа Московский области Сухина И.В., а так же Благодарность от АО «Завод «Энергокабель».

Руководство АО «Завод «Энергокабель» еще раз сердечно поздравляет сотрудников с прошедшим праздником и желает новых профессиональных и личных успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Помните: ваш каждодневный труд значим!