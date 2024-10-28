Утвержден проект планировки территории бывшего завода «МиГ»

Утвержден проект планировки территории площадью 89,97 гектара на севере города. Из них 63,55 гектара занимают площадь бывшего завода «МиГ» и будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На месте недействующих производственных цехов бывшего завода "МиГ" по программе КРТ появятся новые кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами. Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости », — рассказал Владимир Ефимов.

Площадка находится на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Через дорогу от нее расположены станции метро «Динамо» и «Петровский парк».

«Территория бывшего завода "МиГ" станет одним из крупнейших центров деловой и культурной жизни города. Здесь возведут современный жилой квартал площадью более 1,4 миллиона квадратных метров, в котором предусмотрено жилье для участников программы реновации и иных нужд города. Также на участке появятся социальные и общественно-деловые объекты, включая детские сады для 750 воспитанников, школы для 2,8 тысячи учеников, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену и другую недвижимость общей площадью около 940 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект планировки территории разработан в том числе для создания комфортных условий для жизни.