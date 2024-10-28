ВНИИКП отметил День работника кабельной промышленности

25 октября в Институте прошел День работника кабельной промышленности. Генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов поблагодарил сотрудников за плодотворную и ответственную работу, отметив при этом, что, в первую очередь, за успешным развитием кабельной отрасли стоят именно люди.

Невозможно представить современный мир, где кабели и провода, которые создают кабельщики, используются буквально в каждой отрасли экономики страны. Научные и производственные успехи ВНИИКП – это результат командной работы ученых, специалистов и производственников, объединенных общей целью.

Также поздравительные слова сказал президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков. Он пожелал всем работника кабельной промышленности современных решений поставленных задач, новых разработок и дальнейшего процветания отрасли. Заключительной частью поздравления стало вручение наград не только отличившимся работникам Института, но и членам Ассоциации «Электрокабель» за многолетний вклад и успешное сотрудничество. Всего было вручено 63 награды.