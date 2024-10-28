В Великобритании впервые использован робот-собака для технической инспекции Объединённого европейского тороидального реактора

Управление по атомной энергии Великобритании (United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA) и Оксфордский институт робототехники впервые провели техническую инспекцию Объединённого европейского тороидального реактора (JET*) в Калхэме, графство Оксфордшир, с помощью автономного робота-собаки Boston Dynamics Spot**, управляемого при помощи автономной платформы Oxford Robotics AutoInspect.

В задачи инспекции входили составление карты всего объекта и снятие показаний датчиков состояния окружающей среды. Во время инспекции, которая продолжалась в совокупности 35 дней, робот успешно справился с поставленными задачами, обходил препятствия и не создал помех работе технического персонала, участвующего в процессе вывода из эксплуатации JET. Робот-собака подтвердила безопасность, экономическую эффективность и надёжность применения автономных роботизированных технологий при проведении инспекции ядерных установок в течение длительного времени.

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