АЛРОСА строит новую электростанцию для Вилюйских улусов Якутии

«Якутская генерирующая компания», предприятие в составе АЛРОСА, приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске. Сроки пуска электростанции намечены на 2027 год. Инвестиции в проект превысят 2,8 млрд рублей.



Новая электростанция имеет важное значение для социально-экономического и технологического развития региона – это первый крупный энергообъект в этом районе. В настоящий момент жители улусов получают электроэнергию от удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии. Линии электропередач периодически оказываются перегруженными, а от отключений электроэнергии в аварийных режимах спасают только местные электростанции на дизельном топливе. Благодаря вводу новых мощностей к электросетям смогут подключаться новые дома и организации, увеличатся сроки безаварийной службы сетевого хозяйства.

«Запуск газопоршневой электростанции позволит улучшить качество энергоснабжения в Вилюйской группе улусов, снимет существующие сегодня ограничения в Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе и прилегающих к ним населенных пунктах на технологическое присоединение жителей и предприятий, снизит потери и существенно улучшит режим работы электрической сети, – прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Максим Русаков. – Этот проект АЛРОСА имеет большое социальное значение и послужит импульсом для развития улусов «алмазной провинции», улучшению качества жизни».

«Строительство новой мощной газовой генерации позволит заместить электрогенерацию, работающую на дизельном и бензиновом топливе. Это окажет существенное влияние на снижение эмиссии загрязняющих веществ (в том числе углекислого газа) и улучшение экологической обстановки», - сказала руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова. - Благодаря проектам по повышению энергоэффективности и использованию низкоуглеродных источников энергии АЛРОСА поступательно реализует Программу в области устойчивого развития и вносит вклад в обеспечение и сохранение благоприятного социально-экономического климата и формирования здоровой природной среды».

Новой электростанции руководство муниципалитета Вилюйского района Якутии совместно с энергетиками АЛРОСА присвоили название исторического названия города – «Оленская ГПЭС».