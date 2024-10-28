«Россети Урал» - «Екатеринбург» подключили ряд объектов в рамках проекта по модернизации улично-дорожной сети на набережной у Ледовой арены в Екатеринбурге

Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» выполнила технологическое присоединение к электросетям телекоммуникационных шкафов, шкафов для зарядки электромобилей, а также объектов наружного освещения и светофорных систем на участке улицы Народной Воли, от улицы 8 Марта до улицы Розы Люксембург. На обновленной набережной было проложено более 200 метров кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, установлены новый распределительный шкаф и 17 новых приборов учета электрической энергии.

Все работы выполнены в рамках программы по реконструкции объектов улично-дорожной сети, прилегающей к строящейся многофункциональной Ледовой арене в Екатеринбурге. Кроме нового освещения здесь перестроят 610 метров двухполосной дороги по ул. Народной воли и 239 метров двух-, трехполосной дороги ул. Степана Разина. Далее городским службам предстоит облагородить пешеходные зоны гранитной плиткой, озеленить пространство и доделать сухой фонтан. Все работы будут завершены уже в ноябре 2024 года.

В результате реализации этого масштабного проекта по обустройству в Екатеринбурге появится единая 42-километровая прогулочная зона – одна из крупнейших не только в России, но и Европе. Проект носит комплексный характер: он включает не только благоустройство территории, но и работы на прилегающей улично-дорожной сети, а также модернизацию систем освещения.