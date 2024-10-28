«Силовые машины» изготовили и испытали направляющий аппарат для Воткинской ГЭС

28 окт. 2024, 17:30:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
АО Силовые машины
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«Силовые машины» изготовили и провели приемо-сдаточные испытания направляющего аппарата для модернизации гидроагрегата №6 Воткинской ГЭС ПАО «РусГидро».

В цехе Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ, входит в АО «Силовые машины») в присутствии представителей заказчика оборудование успешно прошло испытания, подтвердившие высокое качество изготовления и сборки. В том числе проведены замеры контрольных точек и функциональные испытания, включая открытие лопаток и проверку действия направляющего аппарата после подачи в сервомоторы масла под давлением.

Новый направляющий аппарат изготовлен для модернизации гидроагрегата № 6, отработавшего более 60 лет с момента пуска в 1961 году. Это один из самых крупных элементов гидроагрегата. Он предназначен для подвода потока воды к рабочему колесу и регулирования ее расхода через турбину.

Направляющий аппарат является самозакрывающимся, что обеспечивает повышенную безопасность оборудования при потере давления масла в системе регулирования. А возможность выполнять техническое обслуживание изделия без полной разборки аппарата, заложенная в его конструкции, повышает скорость ремонта и снижает эксплуатационные расходы заказчика.

Это девятый из десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС, которые «Силовые машины» обновляют в рамках проекта комплексной модернизации. Ранее для этого гидроагрегата компания уже изготовила гидрогенератор и поворотно-лопастное рабочее колесо. Модернизация касается всего гидросилового оборудования, а также вспомогательного оборудования станции. Договором также предусмотрен монтаж, шефмонтаж и пуско-наладочные работы.

В результате реализации проекта новые, более эффективные турбины и генераторы позволят повысить мощность ГЭС на 130 МВт (+13%), суммарно мощность станции составит 1150 МВт.

Воткинская ГЭС – узловой системообразующий пункт сети электроснабжения Уральского региона России, вторая ступень Камского каскада, включающего три крупные ГЭС: Камскую, Воткинскую и Нижнекамскую.

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