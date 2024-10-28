За 9 месяцев 2024 года Каскад Верхневолжских ГЭС увеличил выработку на 17%

Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) за 9 месяцев 2024 года выработал 1169 млн кВт⋅ч, что на 17% превышает среднемноголетние значения. Выработка Угличской ГЭС составила 200 млн кВт⋅ч, Рыбинской ГЭС – 969 млн кВт⋅ч.

Значительное увеличение выработки обусловлено эффективным планированием водно-энергетических режимов в условиях благоприятной гидрологической обстановки – в этом году половодье на Верхней Волге характеризовалось повышенным объемом: приток воды в Рыбинское водохранилище за период половодья составил 19,9 км³, что существенно больше средних значений (16,9 км³) и больше объема притока половодья 2017 года, самого длительного за последнее десятилетие (71 день). Объем половодья в районе Угличского гидроузла составил 6,55 км³, что также больше среднемноголетних значений (5,63 км³).

Выработка предприятия за третий квартал равна 348 млн кВт·ч, в том числе 22 млн кВт·ч – выработка Угличской ГЭС, 326 млн кВт·ч – выработка Рыбинской гидроэлектростанции.

На протяжении всего периода навигации станции Каскада Верхневолжских ГЭС обеспечили судоходные уровни в Рыбинском и Угличском водохранилищах и необходимую для надежного функционирования ЕЭС России выработку электроэнергии.

До 10 ноября включительно Рыбинская ГЭС продолжит поддерживать необходимые для работы Нижегородского гидроузла отметки.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности года. Деятельность гидроэлектростанций находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.