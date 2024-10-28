Представители Электрощит Самара приняли участие в Научно-техническом совете ПАО «Газпром»

28 окт. 2024, 14:30:06
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Источник:
Электрощит Самара
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В центре внимания – создание перспективного энергетического оборудования российского производства: Электрощит Самара на заседании секции «Энергетика» Научно-технического совета ПАО «Газпром»

Директор департамента нефти и газа Евгений Железников и директор департамента по продуктовому маркетингу Никита Рухайло приняли участие в ежегодном совещании по теме «Внедрение современного высокотехнологичного отечественного энергетического оборудования и комплектующих на объектах ПАО «Газпром». Передовые подходы в эксплуатации и обслуживании энергетических комплексов в газовой отрасли».

Первый день мероприятия был посвящен выступлениям главных энергетиков дочерних обществ ПАО «Газпром», в ходе которых сформировалась картина основных тенденций и потребностей в энергетическом хозяйстве предприятий, занимающихся добычей, транспортировкой, хранением и переработкой газа. В качестве основного требования в рамках развития продуктовых и комплексных решений была отмечена необходимость замещения импортной продукции как главная составляющая обеспечения технологического суверенитета страны, что неоднократно подчеркивали члены президиума НТС.

Последующая программа включила в себя многочисленные доклады изготовителей и поставщиков различного электротехнического оборудования - распределительных устройств и подстанций, силовых агрегатов, решений для локальной генерации, оборудования РЗА, систем бесперебойного питания. В целом, внимание экспертного сообщества сфокусировалось на вопросах, связанных с обеспечением надежности и безопасности эксплуатации электроустановок, технического перевооружения устаревших энергообъектов, внедрением средств и методик прогнозирования энергопотребления и риск-ориентированного подхода к эксплуатации оборудования, разработкой комплексных решений высокой степени заводской готовности.

Именно последнюю из перечисленных тенденций отразил в своем выступлении директор департамента нефти и газа Электрощит Самара Евгений Железников. Доклад на тему «Технические аспекты решения задач по ускорению строительства объектов электроэнергетики» был посвящен обзору реализованных проектов по поставкам модульных быстромонтируемых КТП и подстанций.

«Научно-технический Совет ПАО «Газпром» – это, безусловно, одно из крупнейших мероприятий пленарного формата в области отраслевой энергетики. Живой диалог между эксплуатацией и изготовителем является самым продуктивным способом понять наиболее важные потребности и ожидания клиента и, в то же время, транслировать собственный опыт, который может быть полезен заказчику в ходе решения практических задач. Очевидно, производственный дивизион Акрон Холдинга с его широчайшим спектром продукции предприятий электротехнического, кабельного и других кластеров имеет огромный потенциал для развития сотрудничества с глобальной энергетической компанией, - отметил директор департамента нефти и газа Электрощит Самара Евгений Железников.

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Электрощит Самара
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