Энергетики построят новую ЛЭП в поселке дома отдыха «Бекасово» в Наро-Фоминском г. о.

В середине октября специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ для подключения новых абонентов к сетям компании в поселке дома отдыха «Бекасово» Наро-Фоминского городского округа.

В рамках работ энергетики проложат около 200 метров провода воздушной линии от трансформаторной подстанции ТП-610180 до границы участков заявителей, а также проведут установку девяти опор для новой линии электропередач. Мощность электроснабжения для новых абонентов составит 15 кВт. Работы по строительству ЛЭП и подключению заявителей планируется завершить до конца октября.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.