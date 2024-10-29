В пятницу, 25 октября, в Группе Компаний "Оптикэнерго" отгремели сразу два праздника. Отмечали День работника кабельной промышленности и подвели итог корпоративного конкурса "Лучшая семья Группы Компаний "Оптикэнерго".

Это было феерично, эстетично, фантастично!

"Не верю!", - воскликнули бы мы по примеру первого русского кабельщика и выдающегося режиссера К.С. Станиславского (Алексеева), если бы не видели все собственными глазами.

Константин Сергеевич, кстати, и сам яркий пример того, что в кабельщиках кроется ох как много творческих талантов!

Открыли вечер по классике: официальные поздравления, торжественные речи, вручения наград. Искренне порадовались за коллег, они этого достойны!

Вторая часть была посвящена итогу конкурса "Лучшая семья Группы Компаний "Оптикэнерго". Участники были беспощадны к зрителям: растрогали их до слез детскими выступлениями, завели качовым рэпом, восхитили поделками из материалов кабельного производства и поразили своей любовью к профессии.

Столько волнений, столько эмоций, талантов, креатива! Но главный приз только один.

1 место и 100 тысяч рублей завоевала команда Могучих (семья Могиных).

2 место и приз в 70 тысяч рублей получила команда "СуперМИЛО" (семья Земсковых).

3 место и награду в 50 тысяч рублей забрали "МКС" (семья Минстрюковых).

Другим участникам были вручены утешительные призы по 40 тысяч рублей каждый.

Это был незабываемый, очень яркий и искренний праздник.