В Группе Компаний «Оптикэнерго» отгремели сразу два праздника
В пятницу, 25 октября, в Группе Компаний "Оптикэнерго" отгремели сразу два праздника. Отмечали День работника кабельной промышленности и подвели итог корпоративного конкурса "Лучшая семья Группы Компаний "Оптикэнерго".
Это было феерично, эстетично, фантастично!
"Не верю!", - воскликнули бы мы по примеру первого русского кабельщика и выдающегося режиссера К.С. Станиславского (Алексеева), если бы не видели все собственными глазами.
Константин Сергеевич, кстати, и сам яркий пример того, что в кабельщиках кроется ох как много творческих талантов!
Открыли вечер по классике: официальные поздравления, торжественные речи, вручения наград. Искренне порадовались за коллег, они этого достойны!
Вторая часть была посвящена итогу конкурса "Лучшая семья Группы Компаний "Оптикэнерго". Участники были беспощадны к зрителям: растрогали их до слез детскими выступлениями, завели качовым рэпом, восхитили поделками из материалов кабельного производства и поразили своей любовью к профессии.
Столько волнений, столько эмоций, талантов, креатива! Но главный приз только один.
- 1 место и 100 тысяч рублей завоевала команда Могучих (семья Могиных).
- 2 место и приз в 70 тысяч рублей получила команда "СуперМИЛО" (семья Земсковых).
- 3 место и награду в 50 тысяч рублей забрали "МКС" (семья Минстрюковых).
Другим участникам были вручены утешительные призы по 40 тысяч рублей каждый.
Это был незабываемый, очень яркий и искренний праздник.