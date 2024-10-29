Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - на выставке «Металл-Экспо»

Сегодня в Москве начала работу четырехдневная юбилейная Международная промышленная выставка «Металл-Экспо». Более тысячи компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья представляют свою продукцию для металлоемких отраслей промышленности.

Многочисленные посетители не обошли вниманием и стенд КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Помимо продукции медеплавильного и металлопрокатного цехов, Завод представляет специальные кабели для сложных условий эксплуатации, а также новинку – кабель PОWER MAX с улучшенными характеристиками. Кстати, это первая презентация нового кабеля широкой аудитории.

Ждем вас на выставке! Стенд КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» находится в павильоне «Форум», № FC084. Схема расположения стенда: https://expert-cable.ru/upload/metal_scheme.pdf.

Даты проведения «Металл-Экспо»: с 29.10 по 01.11 2024 года.

Место проведения – ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14. Павильоны №№ 2, 5, 8 и «Форум».

Участие бесплатное. Регистрация на сайте организатора: https://www.metal-expo.ru/ru/guests.