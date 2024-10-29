На стройплощадке энергоблока №8 Ленинградской АЭС стартовало армирование фундамента здания реактора

29 окт. 2024, 14:15:19
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Создание внутренней арматурной конструкции придаст будущему фундаменту дополнительную прочность, станет залогом устойчивости возведенного на нем впоследствии здания реактора и надежности работы его оборудования. 

28 октября 2024 года на строительной площадке четвертой очереди Ленинградской АЭС стартовала ключевая операция по сооружению энергоблока №8: строители приступили к армированию нижней части фундамента под здание реактора - главный объект энергоблока. 

Фундамент - основополагающая конструкция любого здания. От качества его устройства зависит прочность всех размещенных на нем строительных конструкций и надежность работы установленного внутри здания оборудования. Для устройства фундамента энергоблока №8 строителям потребуется почти две тысячи тонн стальной арматуры и более пяти тысяч кубометров особо прочного бетона. 

«Сегодня мы закладываем основы безопасности самого важного объекта энергоблока. Нам нужно создать такую фундаментную плиту, которая будет равномерно распределять нагрузку на грунт от 70-метрового здания реактора и работающих внутри него реактора, парогенераторов, циркуляционных насосов и другого крупногабаритного оборудования, обеспечит их надежную эксплуатацию. Одновременно с армированием будем монтировать датчики для контроля целостности и герметичности оболочки здания реактора, продолжим устройство замкнутого контролируемого контура заземления. В ноябре-декабре приступим к армированию фундаментов и под другие объекты ядерного острова восьмого блока», - рассказал заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин

По графику работы по армированию фундаментной плиты здания реактора энергоблока №8 завершатся во II квартале 2025 года. После этого строители приступят к бетонированию фундамента, возведению защитных оболочек и перекрытий здания, а также к монтажу оборудования.  

В общей сложности строительно-монтажные работы на восьмом ленинградском энергоблоке продлятся в течение семи лет. После этого будут проведены предпусковые наладочные работы, состоятся физический и энергетический пуски ядерного реактора и опытно-промышленная эксплуатация блока. Планируется, что в 2032 году энергоблок №8 Ленинградской АЭС будет введен в промышленную эксплуатацию. Ежесуточно он будет передавать в энергосистему Северо-Запада почти 28 млн кВтч электроэнергии. 

 

Президент РФ поставил перед атомной отраслью задачу увеличить выработку электроэнергии за счет атомной генерации до 25% к 2045 году. Для этого уже сейчас в России развернуты работы по сооружению 17 новых энергоблоков по всей стране. Это не только серийные энергоблоки большой мощности ВВЭР-1200, но и блоки средней мощности ВВЭР-600 для Кольской АЭС-2, а также 5 коммерческих блоков малой мощности - четыре плавучих энергоблока для Чукотки и одна наземная АЭС для Якутии. На Ленинградской АЭС для решения этой задачи будут построены энергоблоки №7 и 8 ВВЭР-1200. 

Ленинградская АЭС является одной из самых крупных в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт).  

Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВТч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также сооружение и ввод в эксплуатацию новой очереди атомной станции создаст рабочие места для почти двух тысяч человек.

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