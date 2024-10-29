Провод СКОР устойчив к экстремальным температурам

29 окт. 2024, 15:45:00
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Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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Провод СКОР®, разработанный столичным кабельным заводом «Спецкабель», представляет собой изделие, заслужившее широкое освещение в российских СМИ. Выдающиеся характеристики и универсальность применения делают его незаменимым в разных отраслях промышленности.

Провод СКОР® рассчитан на работу с переменным током частотой 50 Гц и напряжением до 600 В включительно. Для изготовления провода используется гибкая медная многопроволочная жила, что обеспечивает проводящие характеристики. В зависимости от требуемого сечения применяются жилы 4 класса (сечение 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 и 4 кв. мм), а также 5 класса (сечение 0,20; 0,35; 0,50 кв. мм). Благодаря этому провод адаптируется под разные нужды и требования.

Истинная ценность продукта завода «Спецкабель» кроется в невероятной стойкости к экстремальным температурам. В отличие от аналогов, СКОР® способен функционировать в диапазоне от -75 до +180°C, сохраняя при этом эксплуатационные характеристики. Также изделие обладает диэлектрическими свойствами, обеспечивая надежную изоляцию и защиту от электромагнитных помех и излучения, что может нарушить работу чувствительного электрооборудования.

Также провод СКОР® демонстрирует впечатляющую устойчивость к внешним воздействиям: не подвержен разрушению от ультрафиолетового излучения, защищен от влаги, дизельного топлива и индустриальных масел. Это подходящий вариант для использования в агрессивных средах, например, в судостроении, нефтегазовой промышленности или на химических предприятиях.

Простота монтажа также является преимуществом провода СКОР® компании «Спецкабель». Он выдерживает изгибы даже при низких температурах (до -40°C), что упрощает установку в ограниченном пространстве или на сложных конструкциях.

Благодаря исключительным характеристикам, провод СКОР® нашел применение в судостроении, где важны надежность и долговечность кабелей; в авиации, где требования к безопасности и  работе в экстремальных условиях особенно высоки;  в автомобилестроении, где провод используется в электросистемах автомобилей; в медицине, где  надежность и безопасность являются приоритетом; и в электронике, где  требуются кабели с защитой от помех.

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Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских производителей кабельной продукции.  Предприятие располагает специализированным кабельным производством, действует собственный отдел разработок и современная аттестованная испытательная лаборатория.
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