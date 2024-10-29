Состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»

На предприятии "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов". Об этом Sudostroenie.info сообщили 29 октября в пресс-службе корпорации.



НЭС "Иван Фролов" строится для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Проект судна разработан предприятием ОСК "Невское ПКБ".



Планируется, что после ввода в эксплуатацию новый флагман полярной науки войдёт в состав флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Новое НЭС предназначено для замены персонала антарктических станций; материально-технического обеспечения антарктических станций; выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, припай; проведения морских научно-исследовательских работ в океане; вывоза отходов и мусора, добавляют в корпорации.



Напомним, государственный контракт на строительство НЭС "Иван Фролов" был заключен между Адмиралтейскими верфями и Росгидрометом в марте 2023 года. Резка металла для судна "Иван Фролов" стартовала в декабре 2023 года. Судно строится под заводским номером 02500.



НЭС "Иван Фролов" предназначено для выполнения антарктической программы Российской Федерации. Судно позволит проводить научные исследования по программам модульного типа любой сложности разными научными командами. Одновременно на борту будут выполняться работы по десяткам научных проектов от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на 2 вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.



Научно-экспедиционное судно проекта 23680 "Иван Фролов" – справка

Разработчик проекта – Невское ПКБ

Класс РС – КМ (*) Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose ship

Длина наибольшая – 164,8 м

Ширина наибольшая – 26 м

Высота борта – 13,5 м

Осадка – 8,5 м

Водоизмещение – ок. 25 000 т

Экипаж и спецперсонал – 240 чел.

Дедвейт – ок. 9200 т