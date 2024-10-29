На строящейся ЛЭП 220 кВ от Усть-Среднеканской до Колымской ГЭС смонтирована половина опор

Магаданэнерго (входит в Группу РусГидро) продолжает реализацию проекта по строительству линии электропередачи напряжением 220 кВ, которая соединит крупнейшие гидроэлектростанции Магаданской области: Усть-Среднеканскую и Колымскую. На сегодняшний день смонтировано уже более половины опор – 239 из 409.

Строительство одноцепной линии электропередачи 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС – Колымская ГЭС с отпайкой на ПС Электрокотельная позволит повысить надежность энергоснабжения в изолированной энергосистеме Магаданской области. На возведение линии протяженностью 123 км будет направлено более 5,7 млрд рублей.

Работы по установке опор ведутся на территории Ягоднинского и Среднеканского районов Магаданской области. Трасса пролегает по горной местности, пересекая реки Колыму и Оротукан. На новой линии электропередачи используется провод, специально разработанный для условий северных регионов с сильными ветрами, гололедом и обильным снежным покровом. Конструкция провода обеспечивает его повышенную механическую прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Срок его службы составляет не менее 45 лет.