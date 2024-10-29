«Россети Северный Кавказ» отремонтировали 188 трансформаторных подстанций в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за девять месяцев 2024 года отремонтировали 188 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Технические мероприятия реализованы в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода. В перечне выполненных работ на энергообъектах – ремонт трансформаторов, замена устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства.



Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы. Оборудование позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния, снижать технические потери на линиях электропередачи, обеспечивать равномерное распределение ресурса между потребителями.



До конца текущего года энергетики выполнят ремонт еще 13 трансформаторных подстанций.