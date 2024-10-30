НПП «ПОЛИПЛАСТИК» предложило производителям базового сырья совместно работать над улучшением качества их продукции

Эксперт ведущего российского компаундера на прошедшем 22-24 октября в Москве форуме Пластик 2.0 выступил с докладом «Влияние качества базового сырья на компаундирование пластмасс». Отметив по ходу выступления объективные проблемы, которые сегодня испытывают переработчики пластмасс в части базового сырья, представитель компании пригласил производителей базовых полимеров к совместной работе над улучшением качества их продукции.

На форуме Пластик 2.0 представитель компании подробно рассказал о входном контроле качества базового сырья с обязательной паспортизацией, фото- и видеофиксацией, 100% лабораторным контролем свойств. Эксперт отметил, что жесткий входной контроль является частью комплексной системы работы с поставщиками первичных полимеров и добавок, которая включает в себя работу с транспортными компаниями, заключение дополнительных требований к качеству на каждый вид сырья, регулярный аудит поставщиков.

«В производстве полимерных композиционных материалов определяющее значение имеет качество базового сырья, поэтому мы уделяем этому вопросу пристальное внимание – будь то базовые полимеры или добавки», – сказал эксперт.

При этом докладчик был вынужден констатировать факт: качество части базового полимерного сырья и некоторых добавок в текущем году нестабильно и при поставке отличается от согласованных свойств. Так, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» за I полугодие 2024 года выставило поставщикам базового сырья в 6 раз больше претензий, чем за аналогичный период прошлого года.