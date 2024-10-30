СПКБ информирует о восстановлении производства и готовности приема новых заказов
30 окт. 2024, 13:30:19
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С радостью сообщаем, что наше производство снова функционирует, и мы готовы принимать заказы!
Также спешим уведомить вас о том, что наши рабочие телефоны снова доступны для звонков.
Благодарим вас за терпение и поддержку в это непростое время. Мы с нетерпением ждем новых совместных проектов и всегда открыты для сотрудничества!
Мы всегда рады новым проектам и партнёрам! Изго
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«Камкабель», «МПО Электромонтаж», Энергон, Чип и Дип и другие кабельные и электротехнические компании попали в санкционные списки США
Плюс
30 окт. 2024, 21:44:08
"Камский кабель" попал в новый санкционный список из 400 компаний. Причиной указано производство кабелей и проводов для авиационной и судостроительной промышленности. Кроме "Камкабеля" под санкции попали и другие предприятия отрасли, например, Закрытое акционерное общество «МПО Электромонтаж». МПО «Электромонтаж» поставляет коаксиальн...
Вторая «Хрустальная пирамида» — в копилке IEK GROUP!
30 окт. 2024, 16:15:44
IEK GROUP получила Гран-при престижной премии «Хрустальная пирамида» в номинации «Лучшая digital-среда в HR». Церемония награждения состоялась в рамках XXV Саммита HR-директоров. Цифровой трансформации в IEK GROUP уделяется большое внимание. За последние три года основная часть HR-сервисов в компании были оцифрованы, и более 70% из...
Компания:
Впервые на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» при наложении проволочной брони были задействованы сразу 83 проволоки
30 окт. 2024, 16:00:22
Стальная проволока диаметром 3 мм покрыла изолированные токопроводящие жилы кабеля марки КГВКВнг-LSLTx 5х240. Обычно кабель такого сечения усиливается ленточной броней, которая делает его максимально стойким к механическим повреждениям. Однако при прокладке такого кабеля по изогнутой линии возникают сложности, непригоден он и для прохождения углов. Заказчик пожелал получить кабель с теми же характ...
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» предложило производителям базового сырья совместно работать над улучшением качества их продукции
30 окт. 2024, 15:00:22
Эксперт ведущего российского компаундера на прошедшем 22-24 октября в Москве форуме Пластик 2.0 выступил с докладом «Влияние качества базового сырья на компаундирование пластмасс». Отметив по ходу выступления объективные проблемы, которые сегодня испытывают переработчики пластмасс в части базового сырья, представитель компании пригласил производителей базовых полимеров к совместной раб...
На заводе «Сарансккабель» состоялось спортивно-развлекательное мероприятие
30 окт. 2024, 11:15:00
На ООО "Сарансккабель" состоялось спортивно-развлекательное мероприятие. Оно было посвящено Дню работника кабельной промышленности, который отметается 25 октября. В состязаниях участвовало пять команд: производство кабелей связи, производство силовых кабелей и заводоуправление, отдел продаж, две сборные команды заводоуправления и производства. Веселые старты объединили колл...
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Электрощит Самара – участник международной выставки «Металл-Экспо 2024»
30 окт. 2024, 11:00:00
29 октября – 1 ноября Электрощит Самара принимает участие в 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» (г. Москва) в составе объединенной экспозиции ГК «Акрон Холдинг». Компания Электрощит Самара представляет на выставке макет комплексного предложения Акрон Холдинг для нефтегазовой отрасли - уникальное предложение «под ключ» от одного прои...
СегментЭНЕРГО на POWEREXPO ALMATY 2024
30 окт. 2024, 09:48:12
С 2001 года Powerexpo Almaty ежегодно представляет вниманию специалистов полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, став традиционной площадкой для деловых встреч, обмена опытом, установления новых контактов и проведения переговоров. На своём стенде №10-D02 СегментЭНЕРГО представит образцы выпускаемой продукции и информационные материалы...
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Команда школы, подшефной Людиновокабеля, стала финалистом всероссийского конкурса
30 окт. 2024, 09:23:37
Команда школы №2 города Людиново вошла в ТОП-25 сильнейших команд-участниц всероссийского трека «Большая перемена». Ребята представили на конкурс свой проект «Территория ART-Vзаимодействия» и, став финалистами, получили на его реализацию премию в 2 млн. руб. Конкурс «Большая перемена» проводится среди школьников 8-10 классов под эгидой «Движением Первых...
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«Терра-Ток» создаст лабораторию для Уральского Федерального Университета
30 окт. 2024, 09:12:22
Группа «Терра-Ток» анонсировала создание лаборатории для Уральского Федерального Университета. Лаборатория предназначена для проведения опытных работ при изучении принципов работы зарядных станций для электромобилей. «Терра-Ток» заявил о создании лаборатории для проведения опытных и исследовательских работ при изучении оборудования для зарядных станций. Лаборатория буде...
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Провод СКОР устойчив к экстремальным температурам
29 окт. 2024, 15:45:00
Провод СКОР®, разработанный столичным кабельным заводом «Спецкабель», представляет собой изделие, заслужившее широкое освещение в российских СМИ. Выдающиеся характеристики и универсальность применения делают его незаменимым в разных отраслях промышленности. Провод СКОР® рассчитан на работу с переменным током частотой 50 Гц и напряжением до 600 В включительно. Для изгото...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - на выставке «Металл-Экспо»
29 окт. 2024, 15:30:02
Сегодня в Москве начала работу четырехдневная юбилейная Международная промышленная выставка «Металл-Экспо». Более тысячи компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья представляют свою продукцию для металлоемких отраслей промышленности. Многочисленные посетители не обошли вниманием и стенд КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Помимо продукции медеплавильного и металлопрокатного цех...
В Группе Компаний «Оптикэнерго» отгремели сразу два праздника
29 окт. 2024, 14:00:10
В пятницу, 25 октября, в Группе Компаний "Оптикэнерго" отгремели сразу два праздника. Отмечали День работника кабельной промышленности и подвели итог корпоративного конкурса "Лучшая семья Группы Компаний "Оптикэнерго". Это было феерично, эстетично, фантастично! "Не верю!", - воскликнули бы мы по примеру первого русского кабельщика и выдающегося режиссера К....
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Режкабель поздравил будущих кабельщиков с профессиональным праздником
29 окт. 2024, 12:30:10
В этом году Режкабель посвятил День работника кабельной промышленности молодым специалистам. Для студентов Режевского политехникума, изучающих специальность «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», были организованы мероприятия, которые проходили на двух площадках. Так, 25 октября сотрудники завода посетили политехникум и поздравили второкурсников с профессиональны...
Компания:
Кабельный завод «АЛЮР» наградил своих лучших сотрудников — передовиков предприятия
29 окт. 2024, 11:45:10
25 октября кабельщики России отметили свой профессиональный праздник. Сегодня кабельная промышленность — это то, что делает нашу жизнь комфортной: это отопление домов и свет в каждой квартире, это возможность позвонить родным людям в любой момент, как бы далеко они ни были. Это миллионы километров кабелей и проводов, которые соединяют страны, регионы, города и людей. И все это возможно тольк...
Компания:
«Контактор» запустил новую линию для сборки воздушных выключателей Протон М
29 окт. 2024, 11:00:00
Инновационная линия для сборки воздушных выключателей серии Протон М введена в эксплуатацию. Линия обеспечивает полный производственный цикл: от сборки компонентов до финальных приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), что гарантирует контроль качества каждого выключателя. Ключевые параметры: Длина линии — 11,5 метров с нагрузочной способностью 400 кг на&n...
Компания:
«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области
29 окт. 2024, 09:48:26
Запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель» состоялся в Пскове на территории завода «СКТ Групп». В торжественной церемонии в субботу, 26 октября, приняли участие Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов...
Электрощит Самара укрепляет позиции на международном рынке: перспективные переговоры с иракскими партнерами
29 окт. 2024, 09:36:04
Электрощит Самара активно развивает экспортное направление, делая уверенные шаги по выходу на рынки не только СНГ, но и в страны Дальнего Зарубежья. 28 октября в рамках развития бизнеса со странами Ближнего Востока Электрощит Самара с деловым визитом посетили представители крупной иракской компании Al-Khalab for General Contracting Company LTD, выполняющей работы на ключевых объектах нефтегазов...
Компания «ЭЛ5-Энерго» отмечает 20-летний юбилей
28 окт. 2024, 17:45:03
27 октября свой 20-летний юбилей отметила ПАО «ЭЛ5-Энерго» - крупная российская генерирующая компания, представленная на рынке 3-мя тепловыми электростанциями – Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС – и 2-мя ветропарками – Кольская и Азовская ВЭС. Сегодня общая установленная мощность компании составляет 5,94 ГВт по выработке электроэнергии и 1 822 Гкал/ч...
Томсккабель производит обмоточные провода с эмалевой, эмалево-волокнистой изоляцией, со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией
28 окт. 2024, 16:30:16
Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПАЭП-155, ПАЭП-180, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 Обмоточный провод с эмалево- волокнистой изоляцией - ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155 Провод медный обмоточный со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией - ПСДК-Л (ПСД-Л), ПСДКТ (ПСДТ), ПСДКТ-Л (ПСДТ-Л) ПСЛДК (ПСЛД), ПСЛДКТ Пр...
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ВНИИКП отметил День работника кабельной промышленности
28 окт. 2024, 16:15:03
25 октября в Институте прошел День работника кабельной промышленности. Генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов поблагодарил сотрудников за плодотворную и ответственную работу, отметив при этом, что, в первую очередь, за успешным развитием кабельной отрасли стоят именно люди. Невозможно представить современный мир, где кабели и провода, которые создают кабельщики, используются буквально в ка...
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