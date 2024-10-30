СПКБ информирует о восстановлении производства и готовности приема новых заказов

С радостью сообщаем, что наше производство снова функционирует, и мы готовы принимать заказы!

Также спешим уведомить вас о том, что наши рабочие телефоны снова доступны для звонков.

Благодарим вас за терпение и поддержку в это непростое время. Мы с нетерпением ждем новых совместных проектов и всегда открыты для сотрудничества!

Мы всегда рады новым проектам и партнёрам! Изго