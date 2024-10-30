В Краснодарском крае построят школу за 795 млн рублей

Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком запланировали в Краснодарском крае, в пос. Краснофлотский, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 14 ноября. Строительство школы обойдётся в 795 млн за счёт средств муниципального образования Ейский район

Планируется общеобразовательная школа на 250 мест, реализующая программу общего образования (5-9 класс) в Ейском городском поселение, пос. Краснофлотский, на ул. Центральная, 13. Наполняемость классов - 25 человек. Общая площадь здания 10845 кв.м., количество этажей 4. Подрядчик должен выполнить демонтажные работы, общестроительные работы, устройство внутреннего водоснабжения, электроосвещения, системы технической безопасности, пожарной автоматики и оповещения, провести монтаж лифтов, технологического оборудования, установку пожарной безопасности, мультимедийной системы и другие виды работ. Окончание строительства запланировано на 31 января 2026 года.