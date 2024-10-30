«Россети Кубань» завершили ремонт распределительных сетей в ленинградском энергорайоне

Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт 30 трансформаторных подстанций уровнем напряжения 10 кВ и более 70 км линий электропередачи (ЛЭП) в населенных пунктах Ленинградского, Щербиновского, Староминского, Ейского и Кущевском районов Краснодарского края.

В трансформаторных пунктах энергетики заменили отработавшее ресурс оборудование: выключатели, трансформаторы, разъединители и другие комплектующие, а также обновили диспетчерские наименования и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, специалисты провели капитальный ремонт более 36 силовых трансформаторов.

На ЛЭП энергетики заменили около 500 опор и почти 2 тыс. устаревших изоляторов на современные стеклянные, которые имеют повышенную механическую прочность, а также устойчивы к перепадам температур и воздействию внешних факторов. Новые изоляторы упрощают визуальное обнаружение дефектов (без применения специальных средств диагностики), что позволяет оперативно провести замену и избежать перебоев в электроснабжении потребителей.

Ленинградские электрические сети полностью завершили реализацию годового плана ремонтной программы распределительных сетей. Выполненные работы обеспечивают надежное функционирование электросетевого комплекса населенных пунктов на севере Краснодарского края в период прохождения пиковых нагрузок на энергосистему в осенне-зимний период.

Филиал обеспечивает электроэнергией пять северных районов Кубани: Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Ейский и Кущевский. В зоне ответственности Ленинградских электрических сетей – 71 подстанция 35-110 кВ и 2 691 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.