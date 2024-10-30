«Россети» провели тренировку персонала по работе под напряжением на магистральной ЛЭП

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада провел обучение по ремонту воздушных линий электропередачи под напряжением для сотрудников служб эксплуатации ЛЭП, которые обслуживают Новгородскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург. Теоретическая часть занятий проходила на базе Центра подготовки персонала МЭС Северо-Запада, практическая – на действующей линии электропередачи 750 кВ.

Под руководством инструкторов персонал обучался замене дефектных дистанционных распорок и гасителей вибрации. По результатам итогового тестирования участники занятий получили сертификаты о прохождении учебного курса, что еще раз подтверждает высокую квалификацию и готовность персонала к любым нештатным ситуациям.

Работы на ЛЭП под напряжением в магистральных сетях позволяют проводить необходимые ремонтные мероприятия в условиях сложной схемно-режимной обстановки энергосистемы для обеспечения надежного и бесперебойного транзита электроэнергии.