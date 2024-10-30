Вторая «Хрустальная пирамида» — в копилке IEK GROUP!

IEK GROUP получила Гран-при престижной премии «Хрустальная пирамида» в номинации «Лучшая digital-среда в HR». Церемония награждения состоялась в рамках XXV Саммита HR-директоров.

Цифровой трансформации в IEK GROUP уделяется большое внимание. За последние три года основная часть HR-сервисов в компании были оцифрованы, и более 70% из всех внедренных IT-решений в этой сфере разработаны собственными силами. Так, в 2021 году только 9% кадровых вопросов можно было решить с помощью электронного документооборота, а в 2024 году более 90% HR-сервисов переведены в цифровой формат.

Корпоративный портал IEK GROUP ежегодно пополняется новыми сервисами, что помогает формировать комфортную среду для пользователей. Сотрудники компании высоко оценили новые инструменты, которые позволяют оптимизировать HR-процессы, перестроить их с учетом подхода data-driven.

Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP: