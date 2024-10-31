Для побережья Финского залива разработают единую подсветку, управлять которой будут с вершины «Лахта Центра»

По данным системы "Контур.Закупки", АО "Зенит–Арена" заказало разработку проектной, рабочей и сметной документации на объект "Единая архитектурно–художественная подсветка объектов, расположенных вдоль северо–восточного побережья Невской губы Финского залива (Большая Лахта). Наружные сети связи".

Как отмечается в документации, проектирование ведётся "во исполнение поручений председателя правления ПАО “Газпром” А. Б. Миллера о единой системе управления подсветкой".

Проектом должна быть предусмотрена прокладка волоконно–оптических кабелей и организация каналов связи для проектируемой единой системы управления и диспетчеризации архитектурно–художественной подсветки целого ряда объектов.

Среди них "Лахта Центр", концертно–спортивный комплекс "М1 Арена" (бывшая "Тинькофф Арена"), гостиница "Лахта Тауэрс", триумфальный столп с Петром I, культурно–исторический центр "Парусник “Полтава”", парк 300–летия Санкт–Петербурга с флагштоками, торговый комплекс "Питерлэнд", Яхтенный мост, а также западная и южная части Крестовского острова. Предполагается, что сеть будет развиваться и дальше.

В составе проекта также создадут трёхмерную модель акватории Большой Лахты. Кроме того, необходимо разработать и согласовать с комитетом по градостроительству и архитектуре единые сценарии цветодинамической подсветки объектов. Эти сценарии должны быть выполнены на основе медиаплана (расписания трансляций).

Управлять иллюминацией можно будет со смотровой площадки на 86–м этаже здания "Башня" МФК "Лахта Центр".

Начальная цена контракта на проектирование составляет около 14 млн рублей. Итоги конкурса должны быть подведены 6 ноября. Завершить проектные работы необходимо не позднее июля 2025 года (они будут разделены на этапы).