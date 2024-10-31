Энергетики построят новую ЛЭП в селе Непецино в г.о. Коломна

В конце октября специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству новой воздушной линии электропередачи в селе Непецино в г. о. Коломна. Выполненные работы обеспечат условия для подключения к сетям новых потребителей в частном секторе.

В рамках договора на технологическое присоединение заявителей к сетям компании работники Коломенского производственного отделения возведут воздушную линию ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 255 метров от трансформаторной подстанции ТП-236. Для новой линии энергетики установят 13 опор ЛЭП. Данные мероприятия позволят электрифицировать участки заявителей с разрешенной мощностью 15 кВт на Луговой улице, а также улучшат качество электроснабжения существующих потребителей. В декабре текущего года работы будут завершены.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.