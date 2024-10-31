Огнестойкий кабель Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вновь успешно прошел испытания в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ)

Специальный кабель производства «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с термическим барьером теперь будут применять в ОКЛ такие изготовители линий, как ПО «Металлист», «Вергокан», «ЕАЕ» и «Завод кабельных металлических конструкций».

ОКЛ используется в системах управления эвакуацией и оповещения людей, аварийного освещения и автоматического пожаротушения. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» производит огнестойкие кабели, медная жила которых имеет термический барьер, состоящий из двойного слоя слюдоленты. При возникновении пожара в случае повреждения изоляции он не позволит соприкоснуться токопроводящим жилам, что обеспечит бесперебойную работу аварийного оборудования и позволит людям своевременно покинуть помещение.

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