Огнестойкий кабель Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вновь успешно прошел испытания в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ)
41 минуту назад
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Специальный кабель производства «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с термическим барьером теперь будут применять в ОКЛ такие изготовители линий, как ПО «Металлист», «Вергокан», «ЕАЕ» и «Завод кабельных металлических конструкций».
ОКЛ используется в системах управления эвакуацией и оповещения людей, аварийного освещения и автоматического пожаротушения. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» производит огнестойкие кабели, медная жила которых имеет термический барьер, состоящий из двойного слоя слюдоленты. При возникновении пожара в случае повреждения изоляции он не позволит соприкоснуться токопроводящим жилам, что обеспечит бесперебойную работу аварийного оборудования и позволит людям своевременно покинуть помещение.
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Впервые на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» при наложении проволочной брони были задействованы сразу 83 проволоки
30 окт. 2024, 16:00:22
Стальная проволока диаметром 3 мм покрыла изолированные токопроводящие жилы кабеля марки КГВКВнг-LSLTx 5х240. Обычно кабель такого сечения усиливается ленточной броней, которая делает его максимально стойким к механическим повреждениям. Однако при прокладке такого кабеля по изогнутой линии возникают сложности, непригоден он и для прохождения углов. Заказчик пожелал получить кабель с теми же характ...
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На заводе «Сарансккабель» состоялось спортивно-развлекательное мероприятие
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На ООО "Сарансккабель" состоялось спортивно-развлекательное мероприятие. Оно было посвящено Дню работника кабельной промышленности, который отметается 25 октября. В состязаниях участвовало пять команд: производство кабелей связи, производство силовых кабелей и заводоуправление, отдел продаж, две сборные команды заводоуправления и производства. Веселые старты объединили колл...
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СегментЭНЕРГО на POWEREXPO ALMATY 2024
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Провод СКОР устойчив к экстремальным температурам
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Провод СКОР®, разработанный столичным кабельным заводом «Спецкабель», представляет собой изделие, заслужившее широкое освещение в российских СМИ. Выдающиеся характеристики и универсальность применения делают его незаменимым в разных отраслях промышленности. Провод СКОР® рассчитан на работу с переменным током частотой 50 Гц и напряжением до 600 В включительно. Для изгото...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - на выставке «Металл-Экспо»
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Сегодня в Москве начала работу четырехдневная юбилейная Международная промышленная выставка «Металл-Экспо». Более тысячи компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья представляют свою продукцию для металлоемких отраслей промышленности. Многочисленные посетители не обошли вниманием и стенд КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Помимо продукции медеплавильного и металлопрокатного цех...
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