Поле конкурентной битвы — полимеры. Эксклюзивная статья RusCable Плюс

Кабельному бизнесу пока везет, что он является относительно частным и с низкой долей консолидации. Основную массу рынка формируют относительно разрозненные потребители и производители. Кто-то годами работает в своей нише, кто-то выводит все новые и новые продукты. Все это нормальное развитие рынка. Именно рынка. Рынок в кабеле пока еще существует, хотя на фоне последних новостей, публикаций и мнений об укрупнении кабельных холдингов и давления со стороны крупных дистрибьюторов, насаждения “Честного знака” и других нездоровых тенденций становится понятно, что кабельный рынок, в настоящем значении этого слова, скоро может перестать существовать. В некоторых других нишах это уже произошло. Но основной кабельный рынок пока еще есть. Он существует. А значит, есть конкуренция.



Но где возможно конкурировать? В металле? Нет, рынок металлов жесток, и новая схема с НДС окончательно убьет любые попытки заработать на металлах для кабельщиков. Конкуренция в технологиях производства может показаться возможной, но при производстве простых продуктов, таких как ВВГ, сделать это сложно. Выходит, что последнее поле честной конкурентной борьбы (если она вообще может быть честной) перешло исключительно в полимерную плоскость.



А как же нерыночные методы? Фокус тоже на полимерах

Существуют также нерыночные способы конкуренции: “проверки”, запугивание потребителей, юридический экстремизм, подкуп. Если мы проанализируем результаты опубликованных проверок (а надо понимать, что скорее всего есть очень большой объем неопубликованных), то мы увидим, что большинство нарушений, которые выявляются в кабеле — это нарушения, связанные с полимерными материалами. В полимерах всегда можно найти отклонение.

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